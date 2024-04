Microsoft Exchange Online ondersteunt vanaf 2025 maximaal 2.000 ontvangers per 24 uur. Deze limiet moet het aantal spamberichten aanzienlijk reduceren.

Tot nu toe heeft Exchange Online geen soortgelijke beperking gekend. De bovenste limiet bestaat uit 10.000 ontvangers en dit blijft onveranderd. Enkel het aantal externe ontvangers (dus van buiten de organisatie) wordt ingeperkt. “Als je binnen een periode van 24 uur naar minder dan 2.000 externe ontvangers verstuurt, ben je nog steeds in staat om naar 10.000 ontvangers in totaal te sturen,” aldus het Microsoft Exchange-team.

Fasering

De zogeheten ERR (External Recipient Rate)-limiet zal in fases verschijnen. Per 1 januari 2025 introduceert Microsoft de limiet op nieuwe tenants in cloudgebaseerde mailboxen. Tussen juli en december 2025 volgen alle bestaande gebruikers.

De limiet is per gebruiker, dus een gehele Exchange Online Tenant kan 2.000 berichten keer het aantal gebruikers versturen naar externe ontvangers. Organisaties zelf hebben dus een limiet die afhankelijk is van het totale aantal gebruikers.

Spamreductie

Rate limiting geldt als een belangrijk middel om spam te reduceren. Naast deze “sending limits” hanteert Microsoft “receiving limits”. Een gebruiker kan maximaal 3.600 berichten per uur ontvangen. Dit is echter vooral belangrijk voor Microsoft zelf, omdat het voorkomt dat de eigen dienst wordt overweldigd.

