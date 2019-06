HPE vereenvoudigt SimpliVity met InfoSight AI-tool

Met SimpliVity heeft HPE een stevig platform in huis voor hyperconverged infrastructuur wat betreft datacenter virtualisatie en workloads in de edge. Vanaf de zomer integreert HPE de AI-capaciteiten van InfoSight in SimpliVity en breidt het zijn aanbod uit met nieuwe edge-oplossingen voor onder andere kantoren op afstand.

Na de integratie van HPE InfoSight in het fonkelnieuwe Primera is nu SimpliVity aan de beurt. De hyperconverged-oplossing (HCI) krijgt een diepgaande integratie met InfoSight om dankzij AI eenvoudiger virtuele machines te beheren. HPE hoopt dat hiermee het IT-personeel meer tijd krijgt om te focussen op innovatie.

In combinatie met InfoSight wil HPE SimpliVity klanten gedetailleerde systemen tonen op vlak van prestaties en benodigde capaciteit. Dankzij voorspellende data analytics en bijhorend advies wil het de prestaties van die systemen optimaliseren.

SimpliVity

Samen met de AI-integratie via InfoSight kondigt HPE op Discover in Las Vegas twee nieuwe oplossingen. HPE SimpliVity 325 krijgt als focus remote kantoren of locaties waar er maar beperkte ruimte is. De oplossing is heel compact en levert een schaalbare 1U behuizing met telkens één AMD EPYC-chip aan boord en all-flash opslag.

De HPE SimpliVity 380 is een opslag-geoptimaliseerde node die toegang biedt tot lange termijnopslag. Dankzij de hoge capaciteit kunnen centraal geaggregeerde kopieën van multisite HPE SimpliVity-implementaties worden beheerd.

Daarnaast krijgen de Aruba-switches een geautomatiseerde configuratie wanneer ze worden uitgerold in nieuwe HPE SimpliVity HCI-nodes.

Nimble Storage dHDI

Tot slot introduceert HPE Nimble Storage dHDI (disaggregated hyperconverged infrastructure). Het platform vereenvoudigt drastisch het management van virtuele machines zonder in te boeten aan flexibiliteit en schaalbaarheid van opslag en rekenkracht. Ook hier integreert HPE InfoSight om apps sneller uit te rollen en tijd en resources te optimaliseren.

HPE Simplivity met HPE InfoSight-integratie lanceert vanaf augustus 2019 wereldwijd. HPE Nimble dHCI wordt pas dit eindejaar verwacht.