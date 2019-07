KPN Security mag beveiligingsproducten en -diensten leveren aan 330 gemeenten

KPN Security mag beveiligingsproducten en -diensten leveren aan ruim 330 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De gemeentelijke aanbesteding GGI-Veilig is onderdeel van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur en moet de digitale weerbaarheid van gemeenten verhogen. Gemeenten besparen op aanbestedingskosten door collectief een samenhangend producten- en dienstenportfolio te werven. Daarnaast zijn de kosten voor het gebruik van de producten en diensten lager.

KPN

KPN heeft die aanbesteding nu dus gewonnen. De komende vijf jaar kunnen Nederlandse gemeenten daardoor bij KPN terecht voor expertisediensten op het gebied van beveiliging en voor beveiligingsproducten en -diensten als firewalls, anti-DDoS en endpoint-bescherming.

De provider mag die diensten en producten leveren bij alle drie de uitgeschreven percelen. Binnen perceel 1 voor managed SIEM/SOC-dienstverlening is KPN de enige leverancier, waarmee het invulling geeft aan de rol van Managed Security Service Provider over alle percelen heen.

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt bij KPN, zegt dat het bedrijf blij is dat “we kunnen helpen Nederland veiliger te maken”. “Als leidende telecom- en ICT-speler beschikken we over de technologie en de capaciteit om voor gemeenten het complete securityvraagstuk in te vullen. Gemeenten kunnen voor al hun securityzaken bij ons terecht.”

Telindus

Ook Telindus heeft een deel van de aanbesteding gewonnen, zo werd vorige week bekend. Het bedrijf mag samen met KPN en derde winnaar Protinus de 330 gemeenten voorzien van onder meer e-mail-filtering, end point protection en enterprise mobility management.

Telindus levert zijn producten en diensten in samenwerking met moederbedrijf Proximus uit België en diverse andere partners. De bedoeling is dat er een integrale aanpak komt waarbij de beveiliging volledig geïntegreerd en verankerd is in alle lagen en componenten van de IT-infrastructuur.

De raamovereenkomst voor de Nederlandse gemeenten loopt vijf jaar. Daarna kan het contract nog meerdere keren verlengd worden. In totaal is de raamovereenkomst 250 miljoen euro waard.