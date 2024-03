Een Amerikaanse jury heeft in het voordeel van KPN geoordeeld in een patentzaak tegen Samsung. De smartphonemaker zou hebben nagelaten 287 miljoen dollar (265 miljoen euro) te betalen voor het gebruik van KPN-patenten.

KPN bericht nu zelf over het jurybesluit van anderhalve week geleden in het eigen jaarverslag. In de vierdaagse rechtszitting werd KPN voor het volledige bedrag in het gelijk gesteld. Hoewel de claim van het Nederlandse bedrijf volgens de jury in Texas dus terecht is, maakt Samsung het bedrag nog niet over. Laatstgenoemde stelt dat deze zaak eigenlijk door een federale rechtbank behandeld moet worden (ofwel op nationaal niveau). Het is mogelijk dat dit jurybesluit op districtsniveau daardoor ongedaan wordt gemaakt.

Dit is geen onverwachte stap, aangezien rechtbanken in Texas relatief vaak in het voordeel van patenthouders oordelen. Dit is al geruime tijd het geval. Bedrijven zouden regelmatig doen aan ‘forum shopping’, waarbij men locaties uitkiest om een zaak te brengen waar de kans van slagen bijzonder groot is. Echter is hier wel sprake van een jurybesluit en geen rechtbankbesluit, dus het is goed mogelijk dat deze reputatie van Texaanse rechtbanken hier niet opgaat.

Onbekend patent

De zaak stamt uit september 2022 en betreft een licentieovereenkomst uit 2016, bericht het FD. Er is niet bekend om welk patentgeschil het precies gaat. Wel troffen KPN en Samsung al eerder een schikking over een patentzaak in 2016. Destijds zouden de Galaxy S4 en S5 zonder het betalen van een licentie gebruik hebben gemaakt van KPN-communicatietechnologie.

Er is voor Samsung in ieder geval reden tot hoop deze keer. Een federale rechter schopte gisteren een ander besluit in een Texaanse patentzaak tegen Samsung omver. Eerder leek het erop dat Samsung 67,5 miljoen dollar (62,2 miljoen euro) moest betalen aan G+ Communications, maar nu moet er een nieuwe rechtszitting plaatsvinden.

