Microsoft maakt Quantum Development Kit open source beschikbaar

Microsoft stelt zijn Quantum Development Kit (QDK) open voor ontwikkelaars. Het is een eerste stap van de softwareleverancier in het openstellen van zijn kwantumecosysteem voor experts, ontwikkeling en onderzoekers.

De softwareleverancier hoopt dat kwantumcomputing op den duur gebruikt zal worden om het hoofd te bieden aan wereldwijde uitdagingen, zoals oplossingen voor schone energie en bij hulpbronnenefficiënte voedselproductie. In deze werkt Microsoft onder meer al samen met de Amerikaanse Case Western Reserve University in het verder ontwikkelen van MRI-scans op een hogere nauwkeurigheid, aldus SD Times.

“Microsoft is erg vooruitstrevend in kwantumcomputing. Ik denk dat we ons in de eerste fase bevinden van waar kwantumcomputing als de volgende grote golf gezien kan worden. We zijn waarschijnlijk nog vijf tot tien jaar verwijderd van een revolutionaire doorbraak, maar het zal net zo groot zijn als data science”, zegt Patrick Hynds, voormalig Microsoft Regional Director en MVP en huidige CEO van DTS.

Q#

Microsoft lanceerde achttien maanden geleden de originele QDK-kit. Het pakket bestaat uit de zogeheten Q# kwantumprogrammeertaal en compiler. Bovendien bevat het ook uitbreidingen van de ontwikkelomgeving voor VS- en VS-code, integratie met het Jupyter-platform en bronnen zoals simulatoren en bronnenschatters, zodat ontwikkelaars kunnen bijdragen.

De QDK-updates variëren van opensource-inspanningen tot een nieuwe ‘no install’-optie. Deze zouden het makkelijker moeten maken voor ontwikkelaars om deel te nemen en bij te dragen aan Microsoft’s kwantuminitiatieven.

Volgens Hynds is het niet eenvoudig mensen te vinden die over vaardigheden in kwantumcomputing beschikken. Mede hierom maakt Microsoft het gemakkelijker door het aanbieden van de Q # kwantumprogrammeertaal. Ontwikkelaars kunnen die gebruiken om hun simulators te programmeren.

Software bevorderen

“De collectieve bijdragen van onze kwantumgemeenschap zullen de nodige software bevorderen. Van algoritmen die toepassingen ontgrendelen tot tools die de optimalisatie mogelijk maken. Deze zijn nodig om hardwareproblemen te overwinnen. Hierdoor kunnen we samen uitdagingen op de planeet oplossen”, aldus het Microsoft kwantumteam in een blogpost.