Microsoft heeft de commerciële preview van Office LTSC 2024 beschikbaar gesteld. Deze versie is bedoeld voor een beperkt aantal niche toepassingen.

Een LTSC (Long-Term Servicing Channel)-versie van een Microsoft-product is niet bedoeld voor de meeste organisaties en niet voor reguliere eindgebruikers. Geschikte toepassingen zijn, zoals Microsoft aangeeft onder andere streng gereguleerde apparaten die jaren geen updates mogen ontvangen, offline machines in de maakindustrie en medisch testgereedschap die embedded apps draaien. Voor andere gebruikers raadt Microsoft de eigen 365-suite aan.

Office LTSC 2024 was een maand geleden bekendgemaakt.

Overheveling nieuwe features

De previewversie van Office 2024 LTSC bevat vele upgrades ten opzichte van 2021 LTSC, de vorige versie. Een gedeelte van de updates die Microsoft 365-apps in de tussentijd hebben ontvangen, zijn geïmplementeerd voor de nieuwe versie.

De ondersteuning voor 2024 LTSC zal vijf jaar betreffen, net als Windows 11 LTSC dat later dit jaar verschijnt. Microsoft geeft aan dat het mogelijk blijft om LTSC-licenties af te nemen samen met reguliere 365-licenties, zodat enkel apparaten die LTSC nodig hebben deze versie draaien. Net als bij Office 2021 LTSC is de suite Click-to-Run op Windows en geleverd als Apple Package (pkg) voor de Mac.

Er zijn verschillende LTSC-previewversies beschikbaar: Professional Plus 2024, Standard for Mac 2024, Project Professional 2024 en Visio Professional 2024. Nog niet alle Office-applicaties zijn beschikbaar, zoals Publisher. In Professional Plus 2024 zitten Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en Access.