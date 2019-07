Microsoft toont no-code functionaliteit in Teams voor optimalisatie werkprocessen

Op de Microsoft Teams blog laat Microsoft een aantal manieren zien om taken te automatiseren in de Teams-omgeving. Activiteiten als het geven van goedkeuring voor een voltooide taak of het doorlinken van berichten kunnen door de integratie van Microsoft Flow in Teams zonder coderen geautomatiseerd worden. Ook het gebruik van Microsoft PowerApps is in Teams geïntegreerd.

Met Flow is het mogelijk om gepersonaliseerde werkprocessen te creëren om tijdrovende taken in te optimaliseren, door ze in Teams te automatiseren. Dit gebeurt zoals vermeld zonder enige vorm van coderen en de functie is direct toegankelijk vanuit Teams. Naast simpele processen als het doorlinken van berichten vanuit Outlook naar Teams is ook het creëren van processen met meerdere stappen mogelijk, plus de integratie van third party software. Buiten volledig zelfgebouwde workflows zijn er ook een aantal templates om uit te kiezen, wat bij het optimaliseren van algemene werkprocessen van pas kan komen.

Geïntegreerde functionaliteit

Een vergelijkbare functionaliteit wordt geboden met PowerApps. Vanuit Teams kunnen applicaties gebouwd en direct in Teams geïntegreerd worden, voor doeleinden als het monitoren van werktijden, data van nieuwe klanten beheren of het geven van feedback. Op dezelfde manier als bij Flow is het bouwen van applicaties direct vanuit Teams mogelijk.

PowerApps en Flow maken onderdeel uit van Power Platform, het geïntegreerde zakelijke platform van Microsoft. Begin dit jaar werd er al ingezet op een boost voor dit zakelijke pakket. Met bovenstaande point-and-click-functies van PowerApps en Flow, die direct vanuit Teams gebruikt kunnen worden, biedt Microsoft dan ook een extra mogelijkheid om de no-code functionaliteit van deze software direct beschikbaar te maken voor Teams-gebruikers.