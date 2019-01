Microsoft zet Power Platform centraal in toekomststrategie

Microsoft wil zijn Power Platform vanaf dit jaar een flinke boost geven. Het platform, dat een raamwerk biedt voor onder andere business intelligence en workflow automation, komt centraal te staan in de toekomststrategie van Redmond.

Met Power BI, Flow en de PowerApps heeft Microsoft een capabel business intelligence en automation-pakket in huis. Power BI staat in voor de verwerking en analyse van data, terwijl Flow een soort professionele variant van IFTTT is die die automatisering van taken en workflows faciliteert. PowerApps maken het dan weer mogelijk om op een eenvoudige manier zonder code applicaties in elkaar te boksen.

Nieuwe focus

Het aanbod kwam eind 2016 al live, maar leek nooit echt de hoofdfocus van Microsoft te zijn. Daar komt nu verandering in. CEO Satya Nadella legde aan een beperkt publiek van journalisten uit hoe het Power Platform-raamwerk een belangrijke plaats moet krijgen, niet enkel binnen Dynamics maar ook binnen Microsoft 365. “Dynamics 365, Microsoft 365 en het Power-platform staan samen met Azure centraal in alles wat we doen”, vertelt hij volgens ZDNet.

Microsoft wil meer gebruikers verleiden om in te tekenen op Power. Daarvoor wil het de gebruikelijke aanpak omkeren, en prospecten laten zien hoe data vandaag de manier van werken stuurt. Slimme sensoren in machines moeten bijvoorbeeld voorspellen wanneer er iets gaat fout lopen, zodat medewerkers proactief actie kunnen ondernemen. Het Power-aanbod moet daarbij helpen.

Integratie

Bovendien is de Microsoft-software compatibel met andere grote spelers. Het kan integreren met onder andere Salesforce, SAP en Workday. In April krijgt Dynamics 365 een grote update. Die zal hopelijk voor een stuk verduidelijken wat Nadella en de zijnen concreet van plan zijn. Begin februari komt de preview ter beschikking, voor wie niet tot dan kan wachten.

Gezien de beperkte schaal van het Microsoft-event lijkt het er op dat Microsoft in de nabije toekomst vooral zal inzetten op marktpositionering, eventueel met een aanpassing van abonnements- en pakketformules. We verwachten niet dat Dynamics en Power plots een ongezien grote verrassingsupdate met nieuwe functies krijgen.

