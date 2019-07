Lancom introduceert nieuwe serie switches voor de zakelijke markt

De Duitse netwerkleverancier Lancom Systems meldt dat het met een nieuwe reeks netwerkswitches komt voor de zakelijke markt. De GS-3152X-reeks is een high-performance productlijn met Layer 3-functionaliteit, en kan worden beheerd op traditionele wijze. Ook hebben twee van de drie modellen Power-over-Ethernet-functionaliteit.

Drie verschillende fully managed switches maken deel uit van deze nieuwe reeks, die vanaf eind juli gefaseerd op de markt komt. Alle drie de versies ondersteunen Layer-3-Lite functies, denk aan statische routing en een DHCP-server. Via de LANCOM Management Cloud, die gebaseerd is op Software-Defined Networking (SDN), kunnen IT-administratoren de switches geautomatiseerd beheren en configureren.

De GS-3152X, die als eerste gelanceerd wordt, heeft 48 Gigabit-ethernetpoorten en vier SFP+-poorten met ondersteuning voor overdrachtssnelheden tot 10Gbit/s. De GS-3152XP breidt de functionaliteit uit met Power over Ethernet (PoE), die aangesloten apparaten via het netwerk van stroom kan voorzien. Met een totaal vermogen van 720 Watt en ondersteuning voor de PoE-standaarden IEEE 802.3af en IEEE 802.3at (oftewel PoE+) is deze switch dus geschikt voor de stroomvoorziening van meerdere apparaten. De GS-3152XSP gaat een stapje verder door op iedere Gigabit-poort betere PoE-performance te leveren, door middel van twee redundante voedingen. Dit betekent dus de mogelijkheid tot het gebruiken van een exemplaar als reserve, mocht één van de twee niet meer functioneren. Beide voedingen samen leveren 1620 Watt.

Veilig en efficiënt netwerkbeheer

Wat betreft beheer en beveiliging kunnen deze switches enkelvoudig, meervoudig, poortgebaseerd of op MAC-adres beheerd worden met IEEE 802.1X. Ook Quality of Service (QoS) en VLAN-tagging volgens IEEE 802.1q zijn mogelijk. Beheerders hebben op die manier dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om in- en uitkomend dataverkeer te prioriteren. Ook beheer op afstand is mogelijk, door middel van protocollen als SSH, SSL en SNMPv3. Ook ondersteunen de switches het protocol TACACS+ voor autorisatie, authenticatie en accounting. De switches zijn verder inzetbaar op IPv4- of IPv6-netwerken, alsook op hybride netwerken.