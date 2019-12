Juniper introduceert nieuwe software en switches voor betere SD-WAN

Juniper Networks (hierna Juniper) heeft een aantal nieuwe switches evenals nieuwe software aangekondigd, die zijn ontworpen om gebruikers meer opties te geven bij de implementatie van software-defined bedrijfsnetwerken, ook in lokale kantoren.

Het bedrijf heeft zijn Contrail SD-WAN-pakket verbeterd met ondersteuning voor SD-LAN-specifieke operaties, denk bijvoorbeeld aan de provisioning van nieuwe devices en het beheer van LANs van bijkantoren.

Contrail SD-WAN-Cloud werd eerder dit jaar aangekondigd, en de oplossing geeft de mogelijkheid om tot 10.000 spoke-attached sites te gebruiken, evenals ondersteuning voor meer varianten van passive redundant hybrid WAN-links. Ook is er onder meer partial en dynamic full mesh toegevoegd.

Met het pakket wordt Contrail Service Orchestration meegeleverd, dat de service life cycle draait over NFX Series Network Services Platforms, EX Series Ethernet Switches, SRX Series next-generation firewalls, en MX Series 5G Universal Routing Platforms. Uiteindelijk kunnen gebruikers SD-WANs en nu ook LANs beheren en instellen vanuit een enkel portaal.

Mist

Hetzelfde portaal kan worden gebruikt om draadloze toegangspunten van Mist te laten zien, en om de Mist-cloud te gebruiken voor WLAN provisioning, probleemoplossing, beheer en andere dagelijkse werkzaamheden. Dit houdt ook de bedrade en draadloze assurance-vaardigheden van Juniper in. Mist werd eerder dit jaar overgenomen door Juniper.

Juniper kondigde verder aan dat het cloud-gebaseerde Assurance programma van Mist wordt uitgebreid met bekabelde platforms. De Wired Assurance is compatibel met het core network operating system van Juniper, Junos. Dit betekent dat er telemetriegegevens verzameld kunnen worden die de netwerkprestaties voor aangesloten endpoints weergeven, waaronder van IoT-apparaten. Ook is er anomaly detection beschikbaar om afwijkingen te ontdekken in switch-prestaties.

Hardware

Wat hardware betreft kondigde Juniper een aantal switches aan. De NFX350-serie heeft acht 10G- en acht 1G-interfaces en, afhankelijk van de configuratie, tot 2TB opslag, 128GB RAM en 32 vCPUs. Een volledig uitgeruste NFX350 ondersteunt tot 40Gbps NG-firewalling en tot 8Gbps IPSec.

Verder is er de SRX380, die wordt geleverd met 1Gbps IPsec-prestaties, vier 10G poorten, 16 PoE+ poorten voor een grotere wattage en dichtheid, AES256 MACsec-encryptie en vier mini-cardslots voor uitgebreide connectiviteit.

Ten slotte is er een nieuwe wifi-kaart voor branch-SRX-boxen waarmee klanten wifi met zero-touch-configuratie kunnen implementeren naast LTE, ethernet en andere traditionelere netwerkopties.