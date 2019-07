Ministerie van Justitie VS opent mededingingsonderzoek naar tech-giganten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd een groot onderzoek te starten naar grote tech-bedrijven. Met het mededingingsonderzoek wil het ministerie uitzoeken of de bedrijven onwettig concurrentie belemmeren.

Het onderzoek wordt geleid door procureur-generaal William Barr en gaat verder dan het onderzoek van de Federal Trade Agency (FTC) waar Justitie mededingingsautoriteit mee deelt. De FTC begon in februari een taskforce die concurrentie in de tech-sector moet monitoren.

Het onderzoek van Justitie richt zich op de praktijken van online platformen die zoekopdrachten, retail en social media domineren. Het ministerie wil weten hoe dergelijke bedrijven zijn gegroeid in grootte en macht en hoe ze hun bereik naar nieuwe markten hebben uitgebreid. Ook zijn er vragen over hoe de bedrijven hun macht hebben gebruikt die komt bij grote hoeveelheden gebruikers.

Geen einddoel

Justitie zegt geen specifiek einddoel te hebben met het onderzoek, anders dan het begrijpen of er mededingingsproblemen zijn die aangepakt moeten worden. Ambtenaren stellen dat er diverse opties op tafel liggen.

Het onderzoek kan uiteindelijk dan ook leiden tot meer gerichte onderzoeken naar specifiek gedrag van bedrijven. “Zonder de discipline van waardevolle markt-gebaseerde concurrentie, kunnen digitale platformen zich op manieren gedragen die niet overeenkomen met eisen van de consument”, aldus Makan Delrahim, het mededingingshoofd van Justitie in de VS. Justitie zegt bovendien dat het ministerie geen praktijken negeert die mogelijk zorgen over het voldoen aan de wetgeving naar boven kunnen brengen.

Onderzoek Google

Het minsterie van Justitie in de VS zou ook bezig zijn met de voorbereiding van een onderzoek naar Alphabet. Daarbij wordt onderzocht of dochterbedrijf Google zich bezighoudt met illegale monopolisatiepraktijken. Dit onderzoek is echter niet bevestigd door het ministerie. Volgens de Amerikaanse krant, WSJ, voert het minsterie echter beide onderzoeken uit. Het is onduidelijk of en wanneer de twee elkaar kruisen. Woordvoerders van Alphabet, Facebook, Amazon en Apple hebben niet gereageerd op het nieuw aangekondigde onderzoek.