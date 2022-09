Het Witte Huis presenteert zes principes voor de hervorming van ’s werelds grootste platforms. De Amerikaanse overheid wil techgiganten aan banden leggen.

In de afgelopen periode kwamen ambtenaren van het kabinet-Biden met deskundigen bijeen om de risico’s en regulering van grote techplatforms te onderzoeken. Volgens het kabinet moet de VS duidelijke regels hebben om te garanderen dat midden- en kleinbedrijven kunnen deelnemen aan een eerlijke markt. De zes principes — genaamd ‘Enhancing Competition and Tech Platform Accountability‘ — werden op donderdag 8 september bekendgemaakt.

Van wetsvoorstel naar wetgeving

Perssecretaris Karine Jean-Pierre vertelde tegen verslaggevers dat de principes het resultaat zijn van maandenlange gesprekken met belanghebbenden. De woordvoerder voegde toe dat de regering ernaar uitkijkt om van de bedrijven in kwestie te horen.

Amerikaanse beleidsmakers werken aan nieuwe antitrustregels voor Meta, Apple, Google en Amazon. Het wetsvoorstel verbiedt de techgiganten om zichzelf voor te trekken in de resultaten van zoekmachines en andere media. De beleidsmakers vermoeden dat ze de 60 benodigde stemmen van de Senaat kunnen binnenhalen. Op dit moment is er nog geen stemming gepland.

Zes principes

Privacy, antitrust, artificial intelligence (AI) bias en andere digitale kwesties staan centraal. De zes principes zijn bedoeld om concurrentie in de technologiesector aan te moedigen, nieuwe privacywetten in te voeren en de privacy van minderjarigen te beschermen. Daarnaast zijn de principes gericht op het afschaffen van gunstige wetten voor grote technologieplatforms, het verbeteren van transparantie over algoritmen en het stoppen van discriminerende AI.

Tip: ‘Europese Raad bedreigt de toekomst van artificial intelligence’