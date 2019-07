Apple neemt Intel-tak voor smartphone-modems over voor 1 miljard dollar

Apple neemt een groot deel van de tak van Intel die smartphone-modems ontwikkelt over voor 1 miljard dollar (ongeveer 897 miljoen euro). De divisie van Intel maakte al lange tijd verlies.

Met de acquisitie zegt Apple ongeveer 2.200 werknemers van Intel over te nemen. Daarnaast krijgt het bedrijf het intellectuele eigendom, de apparatuur en de leases van de chipfabrikant in handen.

Johny Srouji, senior vice president of Hardware Technologies bij Apple, zegt dat het team van Intel hun “passie voor het ontwerpen van technologieën die de ’s werelds ervaringen voor onze gebruikers leveren” deelt.

“Zij gaan, samen met onze significante acquisitie van innovatieve IP (intellectueel eigendom), helpen om onze ontwikkeling van toekomstige producten te versnellen, en stellen Apple in staat om zich in de toekomst verder te onderscheiden.”

17.000 patenten

Na de overname heeft Apple naar eigen zeggen maar liefst 17.000 patenten voor draadloze technologie. Het gaat dan onder meer om protocollen voor cellulaire standaarden, modem-architectuur en modem-operaties.

Het is overigens niet duidelijk of Apple in de toekomst met zijn eigen chips gaat concurreren, wat Intel wel deed. Mogelijk wordt de technologie alleen voor intern gebruik – dus de eigen apparaten van het bedrijf – ingezet.

De overname wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Eerst moeten regelgevende entiteiten nog goedkeuring geven.

Intel na de overname

Intel blijft na de overname wel gewoon chips maken. Het bedrijf trekt zich alleen terug uit de smartphone-markt. Het bedrijf gaat in de toekomst alleen modems maken voor applicaties anders dan smartphones. Denk bijvoorbeeld aan PC’s, Internet of Things-apparaten en autonome voertuigen.

“Deze overeenkomst maakt het voor ons mogelijk om ons te richten op het ontwikkelen van technologie voor het 5G-netwerk, terwijl we het belangrijke intellectuele eigendom en de modem-technologie die ons team heeft ontwikkeld behouden”, aldus Intel-CEO Bob Swan.

Volgens Swan komt de 5G-technologie het meest overeen met de eisen van het wereldwijde klantenbestand. Dat klantenbestand bestaat onder meer uit netwerkoperators, fabrikanten van apparatuur voor telecommunicatie en providers van cloud-diensten.