Dropbox: ‘SMR-adoptie maakte draaien van datacentra goedkoper’

Dropbox stelt dat de adoptie van Shingled Magnetic Recording (SMR) technologie de kosten en het energieverbruik van zijn datacentra heeft verminderd, en honderden petabytes aan nieuwe opslagcapaciteit voor data heeft toegevoegd. De SMR-technologie werd vorig jaar ingezet.

SMR is een magnetische opslagtechnologie gebruikt in HDD’s om opslagdichtheid te verbeteren, evenals de opslagcapaciteit per drive.

Dropbox zette de technologie in om onder meer de capaciteit van Magic Pocket uit te breiden op exabyte-schaal. Magic Pocket is de exabyte-schaal infrastructuur van het bedrijf zelf, dat het sinds 2016 opbouwt om minder van Amazon Web Services en andere cloud-providers afhankelijk te zijn, schrijft ZDNet.

Om de SMR-deployment mogelijk te maken verzamelde Dropbox SMR-schijven van leveranciers. Ook ontwierp het een besproken hardware- en component-ecosysteem om die schijven heen en maakte het nieuwe software om ervoor te zorgen dat alles samenwerkte met de bestaande Magic Pocket-architectuur.

Doelen behaald

Nu zegt Dropbox dat het diverse doelen die het gezet had rondom de SMR-deployment behaald heeft. “We hebben de dichtheid van onze schijfcapaciteit sneller laten groeien dan de groei van de data zelf”, aldus het bedrijf. “Dat betekent dat op dit niveau bijna 40 procent van alle Dropbox-data aan het einde van 2019 op SMR staat.” Dat is beter dan het doel dat het bedrijf gesteld had.

Daarnaast heeft SMR voor een kostenbesparing van ruim 20 procent gezorgd in vergelijking met de vorige generatie van opslagontwerp. “We kunnen nu 10 tot 20 procent meer data op een SMR-schijf opslaan dan op een PMR-schijf met dezelfde capaciteit, met vrijwel geen kostenverschil.”

Tot slot is SMR volgens Dropbox energie-efficiënter. “We gebruiken veel dichtere schijven, maar ons energieverbruik is slechts marginaal gestegen.”

Dichtheid groeit verder

Het werk aan SMR-technologie is echter nog niet voltooid, aldus Dropbox in een blogbericht. “Onze teams zijn al begonnen om de dichtheid verder te verhogen voor onze opslagontwerpen van 2020, en we zijn er zeker van dat deze nieuwe architectuur ons een voordeel laat doen met toekomstige innovaties in dataopslagtechnologie.”