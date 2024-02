Google kondigt het grootste offshore windmolen-project aan dat de techgigant al opstartte. Dit project zet het bedrijf op in Nederland. De opgewekte stroom zal naar Nederlandse datacentra en kantoren gaan. In Polen, Italië en België zet het bedrijf eveneens overeenkomsten op om Google-locaties te laten draaien op schonere energie.

90 procent van de energie die datacentra en kantoren van Google in Nederland verbruiken, moet in 2024 koolstofvrij zijn. Dat kan de zoekmachinegigant waar maken met een grootschalig offshore windmolen-project.

Bij beloftes die goed zijn voor het milieu, is het altijd belangrijk goed duidelijk te krijgen wat de belofte nu precies inhoudt. Koolstofvrije energie, die de datacentra van Google dus zullen gebruiken, is energie die opgewekt werd door een bron die zelf geen koolstof uitstoot. Het middel dat Google hier gebruikt zijn windmolens.

Twee windparken in Nederland

Voor het project tekenden Google een contract met Crosswind en Ecowende Consortia. Dit zijn joint ventures tussen Shell en Eneco. Overheidssubsidies kwamen niet te pas aan het project.

Het offshore windmolen-project zal vorm geven aan twee windparken: HKN V en HKW VI. In totaal moet 478 megawatt aan koolstofvrije energiecapaciteit worden toegevoegd door Google. Dat zou volgens het bedrijf goed zijn om ongeveer 6 procent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Nederland op te vangen (ongeveer 478.000 huishoudens) via de joint ventures.

Ontwikkelingen in België, Polen en Italië

De kantoren en datacentra van het bedrijf in België zullen voor 80 procent gebruikmaken van koolstofvrije energie. Het gaat om een nieuwe overeenkomst met Aspiravi en energieleverancier Luminus om onshore windparken van deze partijen te ondersteunen. De totale capaciteit van deze parken bedraagt 84 megawatt.

In Italië is een overeenkomst getekend om een onshore windmolenpark te ondersteunen. Dat zal goed zijn om de kantoren en de cloudactiviteiten in Milaan en Turijn op 90 procent koolstofvrij energie te laten draaien. In Polen wordt dezelfde doelstelling gehaald vanaf 2025 voor de volledige cloudregio door middel van een zonnepark.

