NTT Security en Europol werken samen aan bestrijding cybercrime

NTT Security is een samenwerking aangegaan met Europol om cybercrime wereldwijd te voorkomen. Specifiek heeft het een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten met het European Cybercrime Centre (EC3) van Europol.

De Memorandum of Understanding bevat informatie over hoe de twee organisaties strategische threat intelligence, trends op het gebied van cybersecurity en best practices uit de branche uitwisselen. Dat sluit aan bij het doel van NTT Security om threat intelligence te delen met branchepartners en wetshandhavingsinstanties, om zo cybercrime wereldwijd te voorkomen.

Als onderdeel van de samenwerking levert NTT Security voortaan input voor het jaarlijkse Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), het belangrijkste strategische rapport van Europol over opkomende bedreigingen en ontwikkelingen in cybercrime. Het rapport bevat ook de belangrijkste aanbevelingen voor wetshandhaving, beleidsmakers en toezichthouders.

Daarnaast maakt het Global Threat Intelligence and Incident Center (GTIC) van NTT Security deel uit van EC3. Op die manier hoopt het bedrijf zijn relatie met EC3 te versterken, om zo ook vertrouwen op te bouwen via publieke-private samenwerkingen.

Essentiële rol

Volgens Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA bij NTT Security, is Europol afhankelijk van samenwerkingen met beveiligingsspecialisten uit de private sector voor geavanceerde, strategische threat intelligence. Reden is dat de organisatie actief is “op alle gebieden die aan cybercrime gerelateerd zijn”.

“Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op het digitale leven van burgers en bedrijven. Daarom is het essentieel dat wethandhavers nauw samenwerken met branchespelers over de hele wereld om een veilige internetomgeving te creëren”, voegt Steven Wilson, Head of EC3 bij Europol, toe.

NTT Security werkt niet alleen met Europol samen, maar ook met diverse andere partners. Het gaat bijvoorbeeld om de National Cyber Forensics and Training Alliance, Council of Registered Ethical Security Testers, Cyber Threat Alliance en het Forum of Incident Response Teams.