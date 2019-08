AWS: ‘Gezichtsherkenningssoftware Rekognition herkent nu ook angst’

De gezichtsherkenningssoftware Rekognition van Amazon Web Services (AWS) heeft een update gekregen waarmee het de angst van een persoon kan herkennen. Ook is de gezichtsanalysefunctie accurater en is de functionaliteit verbeterd.

Volgens AWS zelf kon de software al zeven emoties accuraat herkennen. Het gaat om vrolijk, verdrietig, boos, verrast, walging, kalm en verward. Met ‘angst’ is er een achtste emotie toegevoegd, schrijft IT Pro.

De vraag is echter hoe accuraat het herkennen van de emoties echt is. Sommige experts stellen namelijk dat er wel wetenschappelijk bewijs is dat suggereert dat er een correlatie is tussen gezichtsuitdrukkingen en emoties, maar dat de manieren waarop ze gecommuniceerd worden verschillen per cultuur. Ook kunnen situaties erg verschillen.

AWS stelt verder dat de software nu accurater is over het herkennen van het geslacht van de gebruiker. Rekognition kan bovendien de leeftijdscategorie van het onderwerp herkennen, evenals attributen als ‘lachen’ en de kwaliteit van een beeld van een gezicht.

Ethisch gebruik Rekognition

Rekognition krijgt al enige tijd te maken met kritiek en zorgen, met name als het gaat om het ethisch gebruik van de gezichtsherkenningssoftware. Een groep van ruim twintig kunstmatige intelligentie-onderzoekers vroeg AWS in april bijvoorbeeld om te stoppen met de verkoop van de software aan de politie.

Volgens de groep zijn er geen regels en beperkingen om misbruik te voorkomen. “Er zijn geen wetten of verplichte standaarden om er zeker van te zijn dat Rekognition op zo’n manier gebruikt wordt dat het geen burgerrechten schendt.”

Recognition wordt onder meer door de politie in Florida en Washington gebruikt. Daarnaast zou het aangeboden zijn aan het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, om immigranten te identificeren.

Software heeft vooroordelen

Onderzoek van MIT toonde in januari bovendien aan dat de software bevooroordeeld lijkt te zijn als het om vrouwen met een donkere huidskleur gaat. 31 procent van de vrouwen met een donkere huidskleur werd onterecht als man aangemerkt. Gemiddeld werd 19 procent van de vrouwen als man geïdentificeerd.