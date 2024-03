Nadat Google Cloud de eigen egress-kosten afschafte, kon de concurrentie niet achterblijven. AWS verruimt het beleid door datatransfers uit deze clouddienst voortaan gratis te maken.

Het is niet de eerste keer dat AWS een soortgelijke wijziging doorvoert. In 2021 bracht het de toegestane hoeveelheid data om te migreren bijvoorbeeld al omhoog. Tot nu toe is dat 100 GB geweest per maand. Het betekende dat meer dan 90 procent van AWS-klanten al geen egress-kosten betaalde, waardoor de nieuwe stap vooral symbolisch is.

Echter blijft de nieuwe aankondiging een positieve zaak, zeker nu AWS het veranderde beleid helder uitstippelt. Wie meer dan 100 GB per maand wil overbrengen naar on-prem of een andere clouddienst, kan voortaan AWS cozekntacteren. Vervolgens krijgt de klant in kwestie de credits die nodig zijn om de datatransfer uit te voeren.

Google trendsetter

AWS bood tot nu toe dezelfde gratis egress-capaciteit als Microsoft op Azure. Ook daar kunnen gebruikers maximaal 100GB overbrengen zonder extra kosten. Google Cloud streefde dit in september 2023 voorbij met 200GB en besloot er in januari helemaal mee te stoppen. Het is wellicht dus een kwestie van tijd voordat ook Microsoft de optie gratis maakt.

Ondanks dat het nu dus eenvoudiger wordt voor cloudklanten om van AWS af te stappen, herinnert de hyperscaler ons aan de vele services die zich binnen deze public cloud bevinden. Die blijven overigens relatief snel raad te plegen, aangezien klanten die vertrekken niet hun account hoeven te stoppen. Het is alleen niet mogelijk om regelmatig gebruik te maken van de gratis egress. DTO (Data transfer out of internet) dient een eenmalig proces te zijn, dus AWS zegt extra op te letten bij accounts die meerdere keren hierom vragen.

