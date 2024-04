AWS ontslaat honderden werknemers actief in sales, marketing en dienstverlening. Naar eigen zeggen is de ontslagronde om de eigen operaties te stroomlijnen, maar experts stellen dat tegenvallende groei ten opzichte van de concurrentie de echte beweegreden is.

SVP Matt Garman stelt dat AWS dergelijke beslissingen niet zomaar neemt. Omdat het bedrijf zich in een “ongelooflijk snel bewegende industrie” bevindt, zijn ontslagrondes naar eigen zeggen een noodzakelijk kwaad.

Toch is de verschuivende cloudmarkt een meer voor de hand liggende oorzaak. Wie een blik werpt op het marktaandeel van AWS ten opzichte van de concurrentie, ziet een duidelijk dalende lijn. Terwijl Microsoft (24 procent) met rasse schreden inloopt op de wereldwijde koppositie van AWS (31 procent), groeit Google Cloud (11 procent) licht en daalt AWS gestaag.

Daarnaast verkleint het budget van menig bestaande klant, waardoor de inkomsten voor AWS dalen. Het fenomeen dat klanten minder uitgeven is overigens al ruim een jaar te herkennen en is niet uniek aan AWS zelf. Toch hadden de groeicijfers van Azure en Google Cloud aanzienlijk geholpen, maar die blijven uit.

Kosten drukken

Het besluit van AWS om de kosten te drukken kan niet los worden gezien van de neerwaartse trend op de cloudmarkt tegenover de concurrentie. Analist bij Forrester Research Lee Sustar beaamt dat. Nu hyperscalers zich richten op AI, krijgt de strijd om marktaandeel een nieuwe dimensie. De toewijding van Microsoft op de technologie is enorm, terwijl AWS ook ten opzichte van Google Cloud een minder overtuigend verhaal heeft. Direct na re:Invent in november constateerden we al dat generatieve AI in het voordeel werkt van de twee grootste concurrenten, niet AWS.

Eerder besloot de hyperscaler en diens moederbedrijf Amazon al om 18.000 en later daarbovenop 9.000 werknemers te ontslaan. Het uitdunnen van het aantal loonlijsten wordt niet alleen doorgaans beloond door Wall Street, maar biedt een bedrijf daarnaast de kans om te investeren in andere initiatieven. Die eerdere rondes wijtte Amazon aan “overhiring” als gevolg van de enorme groei van de cloudmarkt die de coronapandemie teweegbracht. Nu gaat een dergelijk excuus niet meer op.

