Cloudsecurity sterk in opkomst, drie grote koplopers

Investeerders vinden in nieuwe cloudsecurity-bedrijven sterke kansen, omdat bedrijven veelal overstappen op clouddiensten, meldt Bloomberg. Onder meer Okta, Zscaler en CrowdStrike groeien als kool, en analysten vermoeden dat deze groei nog wel even zal doorgaan.

Aangezien bedrijven meer blijven uitgeven aan securitysystemen in de cloud doen cloudsecurity-bedrijven het erg goed op de aandelenmarkt. De waarde van aandelen van Zscaler en Okta is met 80 procent toegenomen in 2019, terwijl de waarde van CrowdStrike-aandelen zelfs is verdubbeld.

Analyst Nick Yako van Cowen stelt dat de security-industrie een transformatie doormaakt. “De veiligheidsindustrie zit in het midden van een enorme transformatie. Wij zien de veiligheidsbudgetten meer en meer naar cloudgebaseerde oplossingen migreren.”

Volgens IDC zullen uitgaven aan security wereldwijd toenemen met 9,4 procent ten opzichte van 2018, naar 103,1 miljard dollar. Door grotere rekenkracht en real-time updates kiezen veel gebruikers hierbij voor clouddiensten. In 2020 zal ongeveer 38 procent van de wereldwijde securitybudgets aan clouddiensten gespendeerd worden, toont een onderzoek van Cowen aan. Dit in vergelijking met 18 procent in 2018.

Migratie naar de cloud aanjager van ongekende groei

Traditionele securitydiensten hebben moeite om de migratie naar de cloud bij te houden. Alex Henderson, analyst bij Needham, vindt dat on premise technieken niet meer afdoende zijn. “Je kunt geen gegevens on premise opslaan en verwachten dat je genoeg informatie hebt om echt te begrijpen hoe cyberaanvallen zich verspreiden en wie de aanvallers zijn. (…) De fundamentele drijvende kracht achter deze bedrijven is dat ze echt betere beveiliging leveren.”

Okta gaat naar verluidt komende woensdag een omzetgroei van 39 procent aankondigen voor het fiscale tweede kwartaal. CrowdStrike zal zijn resultaten op 5 september aankondigen, Zscaler op 10 september. Volgens Bloomberg zijn de aandelenprijzen van de bedrijven nu zo hoog dat er zelfs enige zorgen ontstaan op de beurs. Bij dergelijke groei van aandelen bestaat de kans namelijk dat er onhoudbare groei wordt gecreërd, met andere woorden een bubbel die uiteindelijk klapt.