CrowdStrike en Rubrik hebben een strategische samenwerking aangekondigd. Klanten kunnen voortaan het XDR-platform van CrowdStrike combineren met Rubrik Security Cloud, waardoor securityteams gevoelige data beter kunnen beschermen.

Beide partijen halen aan dat IT-omgevingen tegenwoordig zeer complex zijn, waardoor verdediging tegen cyberaanvallen gelaagd moet zijn. Gevoelige gegevens zijn al als zodanig te classificeren met Rubrik Security Cloud, maar de actieve verdediging daarvan heeft een andere tool nodig. Met XDR (extended detection & response) kunnen securityteams dreigingen op de voet volgen en aanvallers in real-time weren. De integratie met Rubrik dient CrowdStrike’s Falcon-platform daar nog beter geschikt voor te maken.

CPO bij Rubrik Anneka Gupta stipt aan dat oudere beschermingsmethoden niet meer voldoende zijn tegen de huidige cyberdreigingen. “Legacy back-up tools zijn niet ontworpen om moderne cyberaanvallen aan te kunnen, en veel organisaties betalen daar nu de prijs voor. Het gat tussen threat detection en data-discovery en -classificatie levert omvangrijke visibility-uitdagingen op voor securityteams die kritieke gegevens beschermen.” De samenwerking met CrowdStrike zou dat gat moeten dichten.

Overigens stipt Rubrik aan dat back-ups essentieel blijven, want ze kunnen alsnog een redder in nood zijn om een organisatie snel weer operationeel te krijgen. We spraken in april vorig jaar nog uitgebreid met Rubrik over de rol van back-ups:

De combinatie van beide oplossingen levert organisaties “context-rijke inzichten”, waaronder een analyse van aanvalsgedrag en een overzicht van de data waar cybercriminelen zich op richten. Belangrijk daarbij is dat men tegelijkertijd “alert-moeheid” hoopt te voorkomen: AI-aangedreven inzichten dienen de ruis te verminderen, waardoor organisaties zich kunnen richten op de relevante data.

IT-dienstverlener World Wide Technology verwacht klanten door de samenwerking meer bescherming te bieden. Men stelt dat de nieuwe integratie tussen Rubrik en CrowdStrike tot minder downtime zou moeten leiden bij organisaties die te maken hebben met cyberdreigingen.

Integraties centraal

Zowel CrowdStrike als Rubrik zijn niet vreemd van dergelijke integraties met andere security-oplossingen. Zo kondigde eerstgenoemde in september een samenwerking aan met Salt Security voor sterkere API-beveiliging, terwijl Rubrik AI-oplossingen samen met Microsoft toepast om organisaties beter cyberweerbaar te krijgen.

