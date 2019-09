Binance introduceert nieuw ontwikkelaarsplatform voor blockchain-innovatie

Binance, een van de grootste cryptovaluta-beurzen ter wereld, lanceert een nieuw platform voor ontwikkelaars. Het platform moet gaan leiden tot nieuwe blockchain-innovaties, bij voorkeur toegespitst op al bestaande platforms van Binance.

Het nieuwe platform voor ontwikkelaars gaat Binance X heten. Onder andere een hub waar ontwikkelaars getraind worden in het gebruik van Binance-oplossingen gaat er deel van uitmaken. Binance Chain, de API van Binance, zal hier waarschijnlijk bij horen. Binance X krijgt verder drie hoofdonderdelen, genaamd Learn, Collaborate en Grow. Deze krijgen alle drie andere functie in het platform.

“Onder Learn bieden we officiële en eventueel externe bronnen aan om te helpen relevante informatie te leren en te raadplegen. Met Collaborate bieden we tools en kanalen waarmee je zowel online als in het echte leven kunt samenwerken met relevante Binance-teams en andere externe ontwikkelaars. Onder Grow verwijzen we door naar verschillende programma’s van Binance die ontworpen zijn om te helpen bij projecten in verschillende stadia van volwassenheid tot aan de volgende groeifase,” zo verklaart Binance in een blogbericht.

Binance X Fellowship

Een van de projecten die Binance koppelt aan Binance X is Binance X Fellowship. Dit is een project voor de ontwikkeling van open source-software. De ontwikkelingen in dit project zijn bedoeld voor nieuwe innovaties en start-ups in de cryptobranche. Dit project liep overigens al sinds eerder dit jaar, meldt Binance. Ondertussen maken meer dan 40 projecten deel uit van het project.

“Het doel op lange termijn van Binance X is het bevorderen van een bloeiend ontwikkelaarsecosysteem dat innoveert op producten en diensten die het crypto-ecosysteem zouden bevorderen en zouden bijdragen aan de invoering van cryptografie. (…) We hopen dat ons platform creatieve en innovatieve projecten zal voortbrengen van ontwikkelaars die crypto naar het grote publiek zullen brengen,” meldde Teck Chia, hoofd van Binance X aan The Block.