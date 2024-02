Nokia introduceert een suite van generatieve AI-tools onder de naam MX Workmate. Zo wil het medewerkers in industriële (OT)-omgevingen in real-time ondersteunen, vooral voor het opsporen en herstellen van problemen in het machinepark.

Met de introductie van zijn suite van generatieve AI-tools, MX Workmate, voor OT-omgevingen wil Nokia bedrijven hebben de output in hun fabrieken te verbeteren. Dit door op basis van real-time data problemen op te sporen in het machinepark. Dat wordt uitgevoerd door medewerkers op de werkvloer.

Meer specifiek helpt de suite van generatieve AI-tooling en onderliggende LLM’s medewerkers binnen OT-omgevingen op drie manieren. Het stuurt vroege waarschuwingen voor fouten in machines, aanbevelingen voor reparaties en doet suggesties voor het opvoeren van de productie en het verbeteren van de kwaliteit en omvang daarvan. Ook moet de MX Workmate-suite van Nokia helpen een ongeval in de fabriek snel op te lossen.

De AI-toolsuite van Nokia voor OT-omgevingen krijgt zijn primeur op het komende MWC 2024 in Barcelona.

Verdere functionaliteit

Meer onder de motorkap zorgt MX Workmate ervoor dat alle ‘enabelers’ worden verbonden met de bestaande Nokia OT-compliant edge-oplossing; MX Industrial Edge (MXIE). Hiervoor worden onder meer features geïntegreerd voor het tegengaan van AI-hallucinatie bij het gelijktijdig draaien van verschillende LLM’s, het verzorgen van de communicatie tussen API’s en apps en het on demand leveren van OT-data.

Met behulp van Nokia Team Comms kunnen operators op de werkvloer de AI-assistant bevragen. MX workmate stuurt zijn antwoorden vervolgens terug in eenvoudige en duidelijke taal. Dit natuurlijk op basis van natural language, dat andere AI-assistent ook gebruiken.

Verder bevat MX Workmate ook nog diverse mogelijkheden voor AI-auditing op basis van het strikt gebruik van OT-standaarden. Dit alles op basis van real-time geautomatiseerde inzichten, ondersteunde analytische eigenschappen.

