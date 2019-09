Cybercriminelen stelen ruim 200.000 euro met AI-stemmanipulatie

Een groep cybercriminelen heeft 243.000 dollar (222.000 euro) weten te stelen door kunstmatige intelligentie (AI) en spraaktechnologie in te zetten. Aan de hand van de technologieën deden ze een Britse ondernemer na.

De fraude vond in maart dit jaar plaats en werd uitgevoerd door een onbekende groep hackers. Het nieuws werd gemeld door The Wall Street Journal, schrijft IT Pro.

De criminelen misbruikten AI-aangestuurde software om de stem van de bedrijfsleider na te maken. Op die manier werd zijn ondergeschikte, de CEO van een Britse energie-dochteronderneming, misleid.

De truc

De hackers wisten de CEO zo ver te krijgen om transacties uit te voeren, met als excuus dat het moederbedrijf snel geld nodig had. Het geld zou nodig zijn om een Hongaarse leverancier te betalen. De criminelen namen later nogmaals contact op met de CEO, om hem ervan te verzekeren dat het geld terug zou worden betaald.

Het bedrag dat naar Hongarije werd overgemaakt, werd kort daarna doorgezet naar Mexico en diverse andere locaties. De autoriteiten zoeken daar nog naar verdachten.

De cybercriminelen probeerden nog meer geld te verdienen met hun truc, maar dat mislukte. Ze namen voor een derde keer contact op met de CEO van het dochterbedrijf. Ook deze keer vroegen ze hem om snel geld over te maken, maar de CEO werd achterdochtig en weigerde.

Voorbode voor meer?

Volgens beveiligingsexpert Jake Moore van ESET kan de aanval een signaal zijn voor de toekomst. Hij verwacht een grote stijging in cybercriminaliteit waarbij machine learning wordt gebruikt.

“We hebben al DeepFakes gezien waarbij beroemdheden en publieke figuren worden nagedaan in een video, maar daar is ongeveer zeventien uur aan materiaal voor nodig om overtuigend beeld te maken. Voor het nadoen van stemmen zijn veel minder opnames nodig.”

“We zien nu dat dit soort dingen nog gemakkelijker worden om te maken, wat een beangstigend beeld voor de toekomst schetst.”