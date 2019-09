Teamleader neemt Yadera over, om naast oplossingen voor kleinere bedrijven ook middelgrote firma’s te kunnen bedienen. De leveranciers van CRM-, sales- en projectmanagement-software bieden deze wel nog als aparte producten aan.

Teamleader introduceerde recent nog een aantal oplossingen. Dit waren een mobiele app, een ‘pipeline view’ voor bedrijven om het verkoopproces te volgen en een nieuwe functie voor het berekenen van winstgevendheid van projecten. De oplossingen zijn beschikbaar in de Teamleader Marketplace, waar waarschijnlijk ook de producten van Yadera beschikbaar zullen zijn.

Klanten van beide bedrijven kunnen dus gewoon hun producten blijven gebruiken zoals ze dat altijd gedaan hebben. Op 5 november zullen de twee bedrijven voor het eerst optreden als één entiteit. Dit zal gebeuren op het Work Smarter-evenement in Utrecht.

Vertrouwen in samenwerking

“Door ons aanbod onder één dak te brengen is Teamleader nu dé keuze voor elk agency dat op zoek is naar een partner om hun dagelijkse workflow te versterken. We kijken ernaar uit om het Yadera-team te verwelkomen in de Teamleader-familie. Ze kennen de bureauwereld door en door en bouwden een mooie track record op. Door samen te werken, hopen we het leven van ondernemers elke dag opnieuw iets makkelijker te maken,” zegt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader.

Ben Vloemans, medeoprichter van Yadera, vult aan: “In 2014 richtten Sammy Colson en ik Yadera op. In de afgelopen jaren hebben we een software en klantenbestand gebouwd om trots op te zijn”. Co-oprichter Sammy Colson voegt nog toe: “Door toe te treden tot de Teamleader-familie starten we een nieuw hoofdstuk in onze groei. We zijn ervan overtuigd dat we alle Europees agencies nu van de best mogelijke oplossing kunnen voorzien”.