Co-CEO Oracle Mark Hurd tijdelijk met verlof

Mark Hud, de co-CEO van Oracle, is tijdelijk met verlof gegaan. In een brief aan werknemers zegt hij dat hij vanwege zijn gezondheid tijdelijk weg moet. Wat de gezondheidsproblemen van Hurd precies zijn en hoe lang hij weg is, is niet bekend.

Nu Hurd tijdelijk weg is, wordt co-CEO Safra Catz tijdelijk de enige CEO van Oracle, schrijft TechCrunch. Larry Ellison, een vriend van Hurd en de CTO van het bedrijf, neemt mogelijk ook een deel van zijn taken over. Ellison richtte Oracle in 1977 op en was eerder de CEO van het bedrijf.

Oracle is in goede handen bij Catz en een “uitzonderlijk team”, zo stelde Ellison in een verklaring aan investeerders. “Mark was tot het einde van het net afgeronde eerste kwartaal extreem betrokken bij het bedrijf, maar nu moet hij zich richten op zijn gezondheid.”

Van HP naar Oracle

Mark Hurd begon zijn carrière ooit bij Hewlett-Packard (HP). Daar was hij CEO, president en uiteindelijk ook voorzitter van de raad van bestuur. Onder hem verdubbelde de waarde van de aandelen van HP.

Hurd werkte vijf jaar bij HP, maar moest zijn baan opgeven toen in 2010 uitkwam dat hij niet accurate uitgavenrapporten indiende om zijn “nauwe, persoonlijke relatie” met een vrouwelijke onderaannemer te verbergen.

Hurd vertrok met een ontslagvergoeding van 12.224.693 dollar in zijn zak. Een maand later benoemde Ellison hem tot co-president van Oracle. Ellison “Mark heeft briljant werk gedaan bij HP en ik verwacht dat hij het bij Oracle nog beter gaat doen”, aldus de toenmalige CEO.

Hurd trekt topfuncties aan

Ellison besloot in 2014 op te stappen als CEO en de CTO te worden. Hurd werd toen benoemd tot CEO. Die rol deelt hij sindsdien al met Catz, de voormalige CFO van het bedrijf.

Ook voor HP had Hurd al hoge functies. Hurd begon nadat hij zijn diploma haalde direct bij NCR, waar hij na 22 jaar benoemd werd tot COO. Een jaar later, in 2003, werd hij ook daar CEO. In totaal is Hurd dus drie keer CEO geweest.