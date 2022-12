Salesforce co-CEO Bret Taylor, die verantwoordelijk is voor de operationele zaken bij het bedrijf, legt eind januari 2023 zijn functie neer. Marc Benioff wordt de enige CEO.

Een directe reden voor het afscheid van Taylor als co-CEO van Salesforce is niet bekendgemaakt. Salesforce laat wel weten dat het zijn eigen beslissing is. Hij zou willen terugkeren naar zijn ‘ondernemende roots’. Daarnaast maakte de CRM-gigant bekend dat door het aftreden van Taylor Benioff de enige CEO van het bedrijf wordt

Taylor was sinds november 2021 co-CEO bij Salesforce. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de operationele werkzaamheden van het bedrijf. Ook was hij de drijvende kracht achter de overname van Slack.

Kwartaalcijfers derde kwartaal 2022

De aankondiging van het opstappen van Taylor kwam op hetzelfde moment als de presentatie van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal van 2023. In het afgelopen kwartaal boekte Salesforce een omzet van in totaal 7,5 miljard euro (7,84 miljard dollar). Dit was conform de verwachtingen van marktexperts en 14 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021.

Vooruitzichten heel 2022

Ook de vooruitzichten voor het vierde kwartaal en heel 2022 zijn volgens Salesforce gunstig. Voor het vierde kwartaal van 2022 wordt een totale omzet van tussen de 7,9 miljard dollar tot 8 miljard dollar verwacht. Dit is 8 tot 10 procent meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Voor heel 2022 verwacht Salesforce een omzet van 30,9 miljard dollar tot 31 miljard dollar, 17 procent meer dan in heel 2021.