Samsung co-CEO Han Jong-Hee (63) overleden aan hartaanval

Samsung co-CEO Han Jong-Hee, die een grote rol speelde in de groei van het Koreaanse bedrijf, is op 63-jarige leeftijd overleden.

De topman overleed dinsdag nadat hij eerder een hartstilstand had gekregen, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Han, die meer dan dertig jaar geleden zijn carrière begon in de displaydivisie van Samsung, heeft bijgedragen aan de sterke consumentenpositie vandaag de dag. Onder andere de de tv-divisie groeide sterke onder zijn leiding.

Leiderschap en werkethiek

Han stond bekend om zijn sterke werkethiek en vastberadenheid om uitdagingen te overwinnen, wat de Samsung-cultuur belichaamde. Zijn persoonlijke motto was “eternal No. 1”. Na zijn promotie tot vicevoorzitter in 2021 leidde hij de zogenaamde Device Experience-divisie, die toezicht hield op Samsung’s tv-, huishoudelijke apparaten- en smartphonedivisies.

De afgelopen tijd was Han verantwoordelijk voor de integratie van AI in de meeste Samsung-producten, anticiperend op een groei in artificial intelligence voor dagelijks gebruik. Onder zijn leiding heeft het bedrijf AI-chips geïnstalleerd in koelkasten, wasmachines en stofzuigers.

Hoewel Han een algemene toezichthoudende rol had in de smartphonedivisie van het bedrijf, nam TM Roh, het praktische hoofd van de mobiele divisie van Samsung, daar een leidende rol in.

