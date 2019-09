ThousandEyes lanceert monitoringoplossing Synthetics

ThousandEyes heeft een nieuwe ‘internet-aware’ synthetische monitoringoplossing voor de detectie van prestatieproblemen in moderne applicaties gelanceerd. Het zogenaamde Synthetics moet de kloof tussen applicatieperformance-monitoring die ontstond door architecturen met veel API’s dichten.

ThousandEyes Synthetics toont in een dashboard het onderlinge verband van de applicatieprestaties met de onderliggende infrastructuur- en internetprestaties. Aan de hand daarvan kunnen gebruiken direct de bron van het probleem identificeren en oplossen.

Oudere oplossingen voldoen niet meer

Er bestaan al langer synthetische oplossingen voor de monitoring van prestaties, maar die voldoen volgens ThousandEyes niet meer. Die oplossingen werden namelijk ontwikkeld voor traditionele manieren van applicatie-ontwikkeling en voor applicaties die on premise in datacentra gehost werden.

Dat terwijl moderne applicaties bijvoorbeeld complicerende factoren voor applicatieprestaties ervaren, als gevolg van het internet en diensten van derden. Applicaties zijn gedistribueerd en veranderen constant door continuous integration- en continuous delivery-modellen (CI/CD).

“De noodzaak om meerdere hulpmiddelen en datasets te hanteren, maakt het inspelen op problemen van applicatieprestaties erg moeilijk en tijdrovend. Dit heeft duidelijk gevolgen voor de eindgebruikerservaring, de omzet en de merkreputatie”, stelt Shamus McGillicuddy, Resource Director van EMA Research.

Sneller naar een oplossing komen

De nieuwe mogelijkheden in Synthetics leiden volgens het bedrijf tot een sterke vermindering van de Mean Time to Resolution (MTTR) en voorzien in succesvolle uitrol van SaaS- en cloud-applicaties. Daarnaast krijgen IT-teams op deze manier de zekerheid dat problemen met prestaties goed aangepakt kunnen worden.

In het dashboard worden bovendien gebruikerscentrische metingen getoond. Het is dus mogelijk om te begrijpen hoe applicaties presteren vanaf locaties die relevant zijn voor de gebruiker, via vooraf gedefinieerde monitoring agent-locaties over de gehele wereld. Ook kan dit via nieuwe monitoring-agents voor mobiele netwerken.

Synthetics wordt al bij een paar grote bedrijven en SaaS-leveranciers gebruikt. Vooralsnog is de oplossing beperkt beschikbaar. Later dit jaar moet ThousandEyes Synthetics algemeen beschikbaar worden.