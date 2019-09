Salesforce voorziet Financial Services Cloud van nieuwe mogelijkheden

Salesforce heeft zijn Financial Services Cloud voorzien van nieuwe mogelijkheden, die verzekeraars moeten helpen om digitale strategieën beter uit te voeren en toptalent te behouden. Veel verzekeraars gebruiken volgens de SaaS-aanbieder nog altijd gedecentraliseerde legacy-systemen en hebben geen allesomvattende roadmap voor verdere digitalisering.

Salesforce hoopt deze tekortkomingen aan te pakken met nieuwe functies, meldt ZDNet. Dat doet het door agents en vertegenwoordigers van de klantenservice een beter inzicht te geven in klanten en polishouders. Dat moet uiteindelijk helpen om polishouders op de juiste plaats en tijd te betrekken en cross-sell- en up-sell-activiteiten te ondersteunen.

Ayan Sarkar, Global Head of Insurance bij Salesforce, stelt dat deze industrie steeds meer werkt aan het leveren van relevante en boeiende klantervaringen. “Door data en kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten en touch points te digitaliseren, helpen we verzekeraars nu om onderscheidende ervaringen te leveren.”

De nieuwe functies omvatten onder meer een vernieuwd Agent en Customer Service Rep Console. Ook zijn er pre-packaged Lightning Flow templates die zakelijke regels consistent moeten toepassen en inefficiënties moeten verminderen. Verder bevat Financial Services Cloud nu vooraf gebouwde analytics-mogelijkheden van AI-engine Einstein, waarmee agents en managers hun zakelijke boeken kunnen optimaliseren.

Einstein-tools

Salesforce voorzag Financial Services Cloud in mei ook van Einstein Analytics-tools. Daarmee kunnen gebruikers voorspellende analytics gebruiken om strategischer te zijn over hoe ze bijvoorbeeld klantrelaties nastreven.

Salesforce wees toen uit dat juist omdat financiële diensten veel met legacy-systemen en een complex web aan integratiepunten werken, ze moeite hebben om klantdata van diverse systemen bij elkaar te brengen en te correleren. Dat terwijl die correlaties vaak gepersonaliseerde diensten op schaal kunnen verzorgen.

Einstein AI moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat financiële dienstverleners middels voorspellende analyses erachter komen hoeveel klanten dreigen weg te lopen. Door dit vooraf te voorspellen, kunnen ze hier vroegtijdig op inspelen.