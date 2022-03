Google Analytics stopt met het verzamelen van IP-adressen. Bedrijven moeten straks verplicht overstappen naar het nieuwere Google Analytics 4.

Volgens de techgigant zijn de gedachten over data privacy en controle de laatste tijd zo veranderd, dat aanpassingen voor Google Analytics gewenst zijn. Vooral omdat gebruikers meer privacybescherming en controle over hun gegevens wensen. Het betekent dat binnenkort Google Analytics 4 de standaard gaat worden. De huidige standaardversie, Universal Analytics, zal worden uitgefaseerd.

Upgrade naar modernere variant

Volgens de techgigant is Universal Analytics een verouderd model voor analyse omdat het nog standaard cookies gebruikt voor het volgen van eindgebruikers. In de twee jaar geleden gelanceerde Google Analytics 4-versie kan het gebruik van cookies wel worden aangezet, maar staat niet standaard aan voor het volgen van eindgebruikers over verschillende websites of platforms. Ook biedt de nieuwste editie meer mogelijkheden voor de controle van de privacy. Google Analytics 4 gaat dan ook geen IP-adressen meer opslaan.

In de aankondiging gaat Google niet in op de huidige controverse in de Europese Unie over het gebruik van Google Analytics. Verschillende Europese toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, roepen op Google Analytics niet meer te gebruiken vanwege de GDPR.

Tijdpad

Google geeft ook een tijdspad voor de transitie van de oude Universal Analytics-versie naar Google Analytics 4. Alle standaard installaties van Universal Analytics stoppen per 1 juli 2023 met functioneren en nemen geen hits meer op. De zakelijke versie Universal Analytics 360 werkt nog tot 1 oktober 2023. Bedrijven hebben na die datum nog zes maanden toegang tot oude gegevens. In de tussentijd moeten ze wel overstappen naar Google Analytics 4.

