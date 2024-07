Google stopt toch niet met cookies in Chrome

Het plan van Google te stoppen met cookies in de Chrome-browser gaat uiteindelijk niet door. De techgigant komt hiermee uitgevers en advertentie-aanbieders tegemoet. Gebruikers krijgen nu een optie voor een meer privacygevoelige gebruikerservaring van de browser.

Volgens Google heeft het stoppen met (tracking)cookies grote gevolgen voor uitgevers en andere online adverteerders. Het plan om in 2025 de cookies af te schaffen, wordt daarom geschrapt. Om deze partijen tegemoet te komen, stelt het voor in cookies in Chrome niet uit te faseren, maar met een nieuw idee te komen voor meer privacy van eindgebruikers.

Het nu gepresenteerde idee legt de keuze van meer of minder privacy bij webbezoek nu bij de eindgebruikers zelf. Binnen de Chrome-browser krijgen gebruikers een nieuwe mogelijkheid om zelf de keuze te maken of zij meer privacy willen hebben en deze keuze te allen tijde aan te passen. Hoe dit in technisch opzicht eruit ziet, wordt op dit moment onderzocht.

Opmerkelijke stap

De stap van Google is opmerkelijk, aangezien de techgigant al jaren flink investeert in meer privacymogelijkheden voor zijn eindgebruikers. Dit door het ontwikkelen van de zogenoemde Privacy Sandbox API’s.

Volgens de techgigant werken deze Privacy Sandbox API’s naar behoren en worden in de loop van de tijd steeds beter, maar leveren deze op dit moment dus nog te veel nadelen op voor uitgevers en online adverteerders. Vandaar dat Google het toch over een andere boeg gooit.

In de nabije toekomst blijft Google wel zijn Privacy Sandbox API’s beschikbaar houden en wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren van privacy en gebruiksvriendelijkheid. Ook introduceert de techgigant op termijn nieuwe privacycontrolemogelijkheden en IP Protection in de Incognito-modus van Chrome.

Onderzoek naar nieuwe strategie

Inmiddels zijn er de eerste reacties op het besluit van de techgigant voor het handhaven van cookies. De Britse mededingingstoezichthouder is toch nog verontrust over de mededeling en gaat de nieuwe strategie onderzoeken.

De Nederlandse en Belgische privacytoezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens en de GBA hebben nog niet op de plannen van Google gereageerd, evenals de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

