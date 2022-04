AWS heeft zijn ontwikkelomgeving voor digital twins, AWS IoT TwinMaker, algemeen beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen bedrijven een digitale twin van hun bestaande omgevingen maken.

Met de oplossing kunnen bedrijven complete digitale versies van hun fysieke omgevingen ontwikkelen en bouwen. Met de digitale twins kunnen zij de omgevingen testen zonder daarvoor de systemen offline te halen of andere downtime te veroorzaken.

AWS IoT Twin Maker voorziet de gemaakte digitale twins van realtime updates, zodat altijd een exacte kopie van de fysieke industriële omgevingen beschikbaar is. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker simulaties uitvoeren van hoe specifieke producten, processen en onderdelen zich gedragen onder verschillende omstandigheden.

Functionaliteit

De oplossing van de public cloudgigant maakt het mogelijk digitale twin-omgevingen te ontwikkelen door data uit verschillende bronnen met elkaar te verbinden. Denk aan applicaties en videofeeds. Hiervoor hoeft al deze data niet eerst naar een centrale repository te worden gemigreerd.

De verschillende datastromen worden met elkaar verbonden via connectors tot de diverse databronnen. De connectors, zoals AWS IoT SiteWise voor het verzamelen van data uit industriële apparatuur en Amazon Kinesis Video Streams en de S3-storageomgeving, voegen de data samen. Vervolgens maakt de oplossing een knowlegde graph aan, die in kaart brengt hoe de bronnen zich tot elkaar verhouden. Het zorgt ervoor dat alle informatie in real-time van updates wordt voorzien.

Klanten kunnen daarnaast bestaande 3D-modellen, waaronder BIM- en CAD-bestanden, importeren voor het maken van 3D-visualisaties. Hiervoor wordt een digital twin graph gebouwd, die de samenhang tussen de verbonden databronnen en de virtuele bestanden van de fysieke systemen en devices met elkaar combineert in een digital twin-omgeving.

Aan de digital twin-omgeving kan vervolgens meer functionaliteit worden toegevoegd, zoals machine learning en interactieve video- en sensordata. Hiervoor bestaan er onder andere koppelingen met diensten als het eveneens recent gelanceerde Amazon Managed Grafana.

Voor ieder bedrijf geschikt

AWS IoT TwinMaker moet het gebruik van digitale twin-omgevingen voor meer bedrijven mogelijk maken, zodat ieder bedrijf zo’n omgeving kan gebruiken voor de operationele efficiency en het voorkomen van downtime. De dienst kent geen startkosten. Klanten dienen alleen te betalen voor de toegang tot de benodigde data, voor het voeden van hun digitale twin-omgevingen.

De dienst is nu beschikbaar in Europa (Frankfurt en Ierland). Andere cloudregio’s worden binnenkort toegevoegd.

