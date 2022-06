Databricks kondigt tijdens zijn Data + AI Summit Delta Lake 2.0 aan. Belangrijke stap is het openbaar beschikbaar maken van het gehele Delta Lake-framework.

Delta Lake is een kerncomponent van het lakehouse, de architectuur waar Databricks de afgelopen jaren hard aan werkt. Met het framework kunnen bedrijven eenvoudig data laden uit verschillende bronnen in Delta Lake, om zich ervan te verzekeren dat lakehouses beschikken over volledige, up-to-data data. Het lakehouse zorgt er uiteindelijk voor dat warehouse- en data lakes-technologie samenkomt en toepassingen als BI en AI soepel verlopen.

Het bedrijf haalt aan dat de lakehouse-push in de afgelopen jaren terug te zien is in de gehele markt. De grote cloud providers AWS, Microsoft Azure en Google spreken inmiddels ook over lakehouses. Dat maakt het beschikbaar maken van Delta Lake een stap om de gehele markt te laten profiteren.

Versie 2.0

Met Delta Lake 2.0 belooft Databricks ongeëvenaarde query-prestaties voor alle Delta Lake-gebruikers. Het framework moet het mogelijk maken om iedereen een data lakehouse op basis van open standaarden te bouwen. Databricks hoopt met de donatie aan de Linux Foundation klanten en de open source-community te laten profiteren van de volledige functionaliteit en verbeterde performance van Delta Lake 2.0.

“Het Delta Lake-project ziet geweldige activiteit en groeitrends in het Delta Lake-project, wat aangeeft dat de ontwikkelaarscommunity hier deel van wil uitmaken. Het aantal bijdragers is het afgelopen jaar met 60 procent toegenomen, het aantal totale commits is met 95 procent gegroeid en het gemiddelde aantal regels code per commit is met 900 procent gestegen. We zien deze toenemende snelheid onder andere bij bijdragende organisaties als Uber Technologies, Walmart en CloudBees, Inc.”, zegt Jim Zemlin, Executive Director van de Linux Foundation.

De Delta Lake 2.0 Release Candidate is per direct beschikbaar. De volledige release moet later dit jaar plaatsvinden.

