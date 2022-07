NTT DATA gebruikt drones en laserscanners voor een simulatie van golftoernooi The Open. De IT-gigant ontwikkelde een digital twin van het toernooi. Het terrein, de golfers en elke slag worden in real-time gesimuleerd.

The Open is een jaarlijks golftoernooi. De 150e editie vindt tussen 14 en 17 juni plaats in Schotland. Techzine is op locatie. Niet voor het golf, maar een project van NTT DATA. De IT-gigant gebruikt drones en laserscanners om het toernooi in real-time te simuleren. De simulatie is tot en met 17 juni beschikbaar op de website van The Open.

Digital twin

Nauwkeurige, real-time simulaties staan bekend als ‘digital twins’. Een digital twin is een digitale kopie van een fysiek apparaat, gebouw of — in dit geval — toernooi. Organisaties maken digital twins door data in de fysieke omgeving te verzamelen en verwerken.

Wil je een digital twin van een apparaat, dan moet je weten uit welk materiaal het apparaat bestaat, hoeveel vet er op de scharnieren zit en waar het apparaat zich bevindt. Digital twins gaan ver. Het idee is dat de kopie precies hetzelfde functioneert als de fysieke versie. Zelfs de luchtvochtigheid en straling van een omgeving kunnen relevant zijn.

Sommige organisaties gebruiken digital twins om problemen te voorspellen. Wil je weten wat een regenbui met een apparaat doet, dan zet je een vinkje in de applicatie. Dat werkt een stuk sneller dan wanneer je het fysieke apparaat aan een regenbui blootstelt.

Met de juiste sensoren kunnen onderzoekers een digital twin van een mensenlichaam maken. Vandaaruit is het effect van een ziekte of ongeluk meetbaar. Het gaat nog even duren voordat de technologie zover is, maar het potentieel is eindeloos.

In de praktijk

De digital twin van het golftoernooi zal geen Nobelprijs winnen. Toch is de technologie indrukwekkend. Volgens NTT DATA bestaat de simulatie uit miljoenen datapunten. Het terrein wordt gesimuleerd met data van drone-foto’s en laserscanners (LIDAR).

De simulatie is beschikbaar in een applicatie op de website van The Open. Je ziet in real-time waar de golfers staan. Klik je door op een van de golfers, dan zie je waar de bal na de meest recente slag landde. Sensoren rondom het terrein zorgen ervoor dat elke slag direct in beeld komt. De simulatie is vergelijkbaar met een live video-opname van het toernooi. Het verschil is dat elke gebeurtenis wordt weergegeven op basis van een berekening.

Wil je een sportwedstrijd op afstand meemaken, dan is video goed genoeg. NTT DATA wil de uitzending van het toernooi niet vervangen, maar aanvullen. De technologie is interessant voor televisiezenders en wedstrijdorganisatoren die data willen presenteren aan kijkers. Heb je een digital twin van een voetbalwedstrijd, dan kan je in real-time statistieken toevoegen aan de uitzending. Naast The Open werkt NTT DATA samen met de organisatoren van racewedstrijd Indianapolis 500.