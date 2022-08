De intensive care-afdeling van ziekenhuis Amsterdam UMC neemt een artificial intelligence-oplossing in gebruik om te bepalen of patiënten de intensive care kunnen verlaten. “Een wereldprimeur”, zegt de organisatie.

Artificial intelligence (AI) wint terrein in de gezondheidszorg. Steeds meer organisaties ontwikkelen AI-software voor patiëntenzorg. PathAI levert een oplossing voor het diagnosisteren van kanker; Enlitic herkent ziektes op basis van ongestructureerde patiëntengegevens en VirtuSense volgt de beweging van invalide patiënten om vallen te voorspellen.

Het implementeren van AI is uitdagend voor ziekenhuizen. Patiëntengegevens zijn gevoelig. Sommige bugs zijn een kwestie van leven of dood. Foutloze software is noodzakelijk. Amsterdam UMC wist de uitdaging te overbruggen. Artsen op de intensive care (IC) maken sinds kort gebruik van een AI-oplossing om te bepalen of patiënten de IC kunnen verlaten.

De software vergelijkt de gegevens van een patiënt in real time met de gegevens van duizenden patiënten die in het verleden op een IC zijn behandeld. Op basis daarvan voorspelt de software hoe groot de kans is dat een patiënt na ontslag binnen een week terugkeert op de IC. Artsen nemen de uiteindelijke beslissing. Zij blijven eindverantwoordelijk. De software biedt een second opinion.

De keuze voor ontslag

Artsen op IC-afdelingen moeten dagelijks overwegen of een patiënt ontslagen kan worden. De keuze is zwaarwegend. Een patiënt die te vroeg naar een verpleegafdeling wordt gestuurd loopt verhoogd risico op overlijden. Soms komt de patiënt binnen een week terug. Volgens Amsterdam UMC ligt het aantal heropnames van Nederlandse IC-patiënten rond de 5 tot 10 procent.

Een patiënt die te lang op de IC verblijft is niet alleen peperduur, maar in sommige gevallen gevaarlijk voor medepatiënten. Een overvolle IC moet zorg weigeren, waardoor het belangrijk is om bestaande patiënten zo snel en veilig mogelijk weg te krijgen. Heropnames zijn vaak inefficiënt.

Minder heropnames

De AI-oplossing heeft twee doelen: het verminderen van heropnames en het voorkomen van onnodig lange behandelingen. De software werd ontwikkeld door intensivisten Patrick Thoral, Paul Elbers en softwareontwikkelaar Pacmed. “Het is een enorme mijlpaal”, vertelt Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed.

“Het is ontzettend belangrijk dat AI nu eindelijk de stap naar de medische praktijk maakt. Dat moet verantwoord en veilig gebeuren. Samen met Amsterdam UMC hebben we daar alle noodzakelijke stappen voor genomen. En we voldoen aan alle regelgeving om de software als medisch hulpmiddel in te kunnen zetten.”

“We zijn klaar om op te schalen en de software uit te breiden, zodat deze in heel Nederland en daarbuiten de capaciteits- en personeelsuitdagingen in de ziekenhuizen kan helpen oplossen.”

