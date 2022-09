SAS laat aan Techzine weten dat analytics-platform Viya per direct beschikbaar is in de Microsoft Azure Marketplace. De stap moet het makkelijker maken om oplossingen voor data-exploratie, machine learning en modelimplementatie in gebruik te nemen.

De beschikbaarheid in de Azure Marketplace krijgt veel aandacht tijdens SAS Explore, een virtueel gebruikersevenement van het bedrijf. Dit aangezien SAS een nieuwe mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot Viya. Bedrijven kunnen het platform ‘met één druk op de knop’ afnemen op basis van een ‘pay-as-you-go’ model.

Wat krijgen bedrijven met SAS Viya?

Viya is één van de belangrijkste troeven binnen de productstrategie van SAS, aangezien Viya gezien wordt als het product dat de toekomst heeft. Het is een cloud-gebaseerd platform voor analytics, artificial intelligence en data management. Het Viya-pakket bestaat hiervoor uit Visual Analytics, Visual Statistics, Visual Data Mining & Machine Learning en Model Manager.

Voor data scientists biedt Viya ondersteuning voor verschillende programmeertalen, om code te schrijven met de talen en technieken naar keuze. Naast de eigen SAS-taal worden ook de populaire open source-talen Python en R ondersteund.

Daarnaast biedt het platform ondersteuning voor programmering middels low-code en no-code. Daarmee moet het ook eenvoudiger worden om de business user (zoals sales- en marketingmedewerkers) gebruik te laten maken van data science-technieken. Uiteindelijk wil SAS analytics binnen organisaties breed bevorderen, zodat alle gebruikers hun productiviteit kunnen verhogen met behulp van artificial intelligence en naadloos met elkaar kunnen samenwerken.

Uitbreiding mogelijkheden

Het beschikbaar maken van Viya in de Azure Marketplace is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen SAS en Microsoft. In 2020 kondigden de partijen een samenwerking aan. Microsoft groeide uit tot de ‘preferred cloud provider’, wat onder andere inhoudt dat de engineeringteams samenwerken om analytics workloads snel in de cloud te draaien. Ondanks die speciale status biedt SAS bedrijven keuzevrijheid door het platform ook in AWS en Google Cloud aan te bieden.

Volgens SAS zijn de voordelen van de huidige samenwerking voor organisaties duidelijk. “De flexibiliteit van het SAS-platform, in combinatie met de flexibiliteit van het Microsoft Azure-platform in de cloud, draagt bij aan de transformatie van organisaties”, aldus SAS. “We zijn er trots op dat we klanten een nieuwe manier kunnen bieden om toegang te krijgen tot SAS Viya, terwijl we alle mogelijkheden blijven bieden die onze gebruikers al kennen en graag gebruiken”, vult SAS-CEO Jim Goodnight hierop aan.

“We bouwen al tientallen jaren aan de meest uitgebreide analytics suite in de markt, met ‘next-generation AI’ en gericht op de volledige analytics lifecycle. We ontwerpen en testen onze software om ervoor te zorgen dat deze zo snel en productief mogelijk is. En nu stellen we het allemaal beschikbaar via een paar klikken in de Microsoft Azure Marketplace”, besluit Goodnight.