Het bedrijfsleven digitaliseert in een razendsnel tempo, maar financiële processen vallen vaak buiten de boot. Dat stelt Workday in een nieuw onderzoeksrapport. Volgens de organisatie moeten CIO’s en CFO’s zorgvuldiger samenwerken om doelstellingen te bereiken.

Workday sprak met bijna 500 financiële en IT-leiders in de EMEA-regio voor een onderzoek naar de staat van digitale financiële transformatie. Het laatste is een breed begrip. Onder digitale financiële transformatie verstaat Workday alle processen met betrekking tot financiën: het verwerken van transacties, de rapportage van financiën, analyses, accountancy, enzovoorts.

Slechts 4 procent van respondenten zei dat hun bedrijf een ‘robuuste’ financiële transformatie-strategie volgt. 16 procent vertelde dat hun bedrijf helemaal geen strategie heeft. De regio ligt achter op Noord-Amerika, waar 90 procent van de organisaties een strategie volgt.

Het thema staat overduidelijk in de kinderschoenen. Steeds meer organisaties formuleren een algemene digitale transformatie-strategie, maar financiële transformatie krijgt zelden aandacht. Een sterke samenwerking tussen de finance- en IT-afdelingen kan volgens Workday vooruitgang boeken. Dergelijke samenwerkingen zijn ver te zoeken.

Slechts 7 procent van de respondenten uit de Benelux vertelden dat de finance en IT-afdeling van hun bedrijf regelmatig samenwerkt. Bovendien zei 42 procent dat de CIO meestal niet aan tafel zit tijdens belangrijke financiële vergaderingen, zelfs wanneer technologie relevant is voor het oplossen van een probleem.

Ruimte voor verbetering

Het belang van IT is in de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. Dit geldt niet alleen voor marketing, sales of HR, maar evengoed voor finance. Workday suggereert dat de meeste bedrijven niet of traag meebewegen met de verandering. CFO’s blijven beslissen over financiële zaken, terwijl het expertise van een CIO net zo relevant kan zijn.

Als gevolg worden financiële processen minder snel verbeterd dan mogelijk is. Dat is zonde, vindt Workday. De organisatie vroeg de respondenten naar wat zij denken dat er nodig is om sneller te transformeren.

55 procent wees op een gebrek aan data. De respondenten stellen dat het moeilijk is om nauwkeurige financiële prognoses te maken vanwege beperkte en verouderde informatie. Ongeveer de helft zei dat hun bedrijf nog steeds beslist op onderbuikgevoel. Te veel data zou in silo’s zitten, het verkeerde format hebben of gewoonweg niet beschikbaar zijn.

“Een sterke samenwerking tussen finance en IT is nog nooit zo belangrijk geweest”, concluderen de onderzoekers. “Wie de uitdaging overwint is goed gepositioneerd om te presteren in tijden van economische onzekerheid, toenemende concurrentie en een veranderende markt. Om kansen te benutten moeten CIO’s en CFO’s gezamenlijk heroverwegen hoe data wordt gebruikt om financiele beslissingen te nemen.”

Workday Rising

Workday ontwikkelt een breed softwareaanbod voor HR en finance. De organisatie presenteerde het onderzoek tijdens Workday Rising, een jaarlijkse conferentie. Techzine doet verslag vanuit Stockholm.

