De zevende editie van Workday Rising is begonnen. Co-ceo Chano Fernandez heeft het event afgetrapt met een openingskeynote. Voor veel Workday-medewerkers is het hun eerste Workday Rising, mede door de overnames die Workday heeft gedaan en de groei die de organisatie doormaakt. Fernandez heet de voormalig werknemers van Peakon, Scout en VNDLY dan ook welkom, net als alle andere 3500 deelnemers aan Workday Rising.

Fernandez stelt dat het deze week gaat over het vieren van de positieve veranderingen in je organisatie, waaronder het leggen van de fundering voor de aankomende veranderingen en verdere digitalisering. Ook stelt Fernandez dat het belangrijk is om te laten zien wie je bent en waar je voor staat als organisatie. Tevreden werknemers zorgt ook voor tevreden klanten.

Workday heeft inmiddels 9500 klanten, waaronder 50 procent van de Fortune 500. Verder heeft de organisatie al 13 jaar op rij een NPS-score van 95+. De organisatie heeft de laatste paar jaar een groeispurt gemaakt met zo’n 5000 nieuwe werknemers. Workday heeft nu 16.900 werknemers, waarvan 3600 in Europa. EMEA is voor Workday op dit moment de belangrijkste groeimarkt.

Workday portfolio

Fernandez wijst ook op de pijlers van Workday op het gebied van productontwikkeling. Workday wil native cloud-oplossingen ontwikkelen, waarin mensen centraal staan. De oplossingen die Workday levert moeten ook een uitstekende klantervaring bieden, net zoals een goed consumentenproduct.

Wat is een kantoor? Wat is een werknemer? Wat is een jaarplan? Wat is een ervaring? Allemaal vragen die Workday centraal stelt in zijn keynote. Simpelweg omdat die vragen geen eenduidig antwoord meer kennen. De laatste jaren is er veel veranderd, innovatie gaat sneller dan ooit. De manier waarop we werken en hoe we werken is compleet veranderd.

SaaS is de nieuwe standaard en daar heeft Workday volledig op ingehaakt, nog voordat SaaS een begrip was. Het Workday platform heeft de naam Enterprise Management Cloud gekregen, maar dat is meer om te voldoen aan de buzzword trend. Zo zou er ook een HR-cloud en Finance-cloud zijn, maar ook dit zijn buzzwords.

De producten van Workday zijn nog steeds hetzelfde. De belangrijkste oplossingen blijven Workday Financial Management en Workday Human Capital Management.

Workday-oplossingen gebruiken dezelfde core-componenten

Waar ze bij Workday goed over nagedacht hebben is dat de producten zoveel mogelijk dezelfde core gebruiken en met hetzelfde datamodel werken. Workday noemt dit de Intelligent Data Core. Hierdoor kan data van werknemers of van klanten eenvoudig worden gecombineerd, ook met externe bronnen. Daarnaast kan er een persoonlijke ervaring worden geboden. Workday focust in de doorontwikkeling van de producten niet enkel op het uitbreiden en verbeteren, maar ook op het goed laten samenwerken van de verschillende oplossingen.

Het Workday-portfolio bestaat inmiddels uit een complete suite met flink wat verschillende oplossingen. De suite kent een aantal grote oplossingen waar de focus op ligt: Workday Human Capital Management, Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Peakon Employee Voice en Workday Strategic Sourcing.

Daarnaast heeft Workday nog flink wat oplossingen waarmee je de suite verder kan uitbouwen. Denk aan Analytics and Reporting, Payroll and Workforce Management, Spend Management, Talent Management, Professional Services Automation en Student.

Tot slot is er nog Workday Extend, een oplossing waarmee je de producten van Workday zelf kan uitbreiden met op maat gemaakte functionaliteiten voor jouw organisatie. Workday Extend is beschikbaar sinds 2020. Hiermee kun je via App Builder en de Workday Graph API op een low-code manier applicaties ontwikkelen. Inmiddels zijn er al ruim 750 applicaties en ziet Workday de adoptie van Extend steeds verder toenemen onder klanten.

Het grote voordeel van Extend is dat de Workday-oplossingen hierdoor beter kunnen inspelen op de unieke eisen van organisaties. Sommige bedrijven doen hun HR net even anders dan andere.

Workday Today

Afgelopen maand werd Workday Today gepresenteerd, een nieuw portal dat de gebruikservaring van werknemers fors moet verbeteren. De ervaring kan altijd beter, aldus Workday. Als werknemer moet je overzicht hebben en snel acties kunnen uitvoeren. Je wilt geen mails sturen om een dag vrij te vragen of HR-beleid te achterhalen. Met het nieuwe portal zal je geen belangrijke datums en afspraken meer missen. Je kan vrije dagen eenvoudig beheren, kosten snel declareren, maar ook HR-beleid snel inzien. Middels natural language processing kan je snel het complete HR-beleid doorzoekbaar maken, zodat werknemers met een simpele zoekactie of chatbot vragen kunnen stellen en antwoord kunnen krijgen. Workday Today is een portal op zich, maar de afgelopen jaren heeft Workday al aangehaakt op andere platformen. Middels een iPhone- en Android-app, maar ook integraties binnen Slack en Microsoft Teams. Workday is dus op veel verschillende manieren in je organisatie te integreren.

Klanten kunnen er voor kiezen om het portal, mobiele applicaties of de integratie beschikbaar te maken die voor hen het beste werkt. Het indienen van kostendeclaraties en het aanvragen van vakantiedagen is het meest getoonde voorbeeld. Echter heeft Workday middels de mobiele apps en machine learning ook toepassingen ontwikkeld voor werknemers en HR-teams. Bijvoorbeeld automatisch in- en uitklokken op basis van je locatie, of het automatisch berekenen van headcounts per team.

Workday beschikbaarheid optimaliseren

Workday heeft de grote cloudplatformen omarmd als partners. Het Workday-platform kan worden aangeboden vanuit verschillende regio’s en clouds. De cloudoplossingen van Workday worden in de basis aangeboden vanuit Amazon Web Services of de eigen Workday datacenters in Europa of de Verenigde Staten. Echter gebruikt Workday bijvoorbeeld ook Google Cloud voor zijn AI-oplossingen.

De software van Workday moet ook onderhouden worden. Gemiddeld besteedde Workday zo’n vier uur per week aan onderhoud, waarin de cloudoplossingen niet beschikbaar waren. Dat is nu teruggebracht tot drie uur per week. Een besparing van 52 onderhoudsuren per week.

Meer empathie voor werknemers

Een ander belangrijk onderdeel van de keynote ging over Peakon, wat nu is omgedoopt tot Workday Peakon Employee Voice. Binnen dit platform kunnen werknemers anoniem laten weten wat er in ze omgaat. Managers kunnen op hun beurt zien wat er in werknemers omgaat. Op basis daarvan kunnen ze beleid maken dat inspeelt op de gevoelens en wensen van werknemers. Het is een manier voor managers om zich beter in te leven in wat er speelt bij de werknemers en “meer empathie te tonen”, zoals Workday stelt. Een voorbeeld dat Workday toonde is werknemers die klagen over de hoeveelheid meetings die ze hebben. Men kan echter ook klagen over werkprocessen, werktijden, software-oplossingen of de apparatuur waarmee ze moeten werken.

Als meerdere mensen klagen over de hoeveelheid werk en het aantal meetings, dan kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om meetingvrije dagen in te plannen. Dagen of dagdelen waarop geen meetings gepland mogen worden, zodat werknemers ook toekomen aan hun werk.

Workday Suite vooral gericht op de werknemers

Tijdens deze Workday Rising speelt de innovatie richting de werknemer de grootste rol. Daar ligt de grootste innovatiefocus tijdens de keynote. Ook het uitbouwen van het platform middels low-code door klanten en independent software vendors krijgt veel aandacht.