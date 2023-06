Dataiku biedt bedrijven een framework voor AI-wetgevingen en diverse use cases in het nieuwe Generative AI Use Case Collection.

Dataiku biedt bedrijven nu een suite van generatieve AI-oplossingen en toepassingen en een onderliggend framework. De Generative AI Use Case Collection en het RAFT-raamwerk moeten het bedrijven mogelijk maken generatieve AI zelf in hun werkprocessen te integreren of daarvoor applicaties te ontwikkelen.

Raamwerk en use cases

Het zelfontwikkelde RAFT Framework for Generative AI van Dataiku helpt bedrijven met de voorbereiding op toekomstige wet- en regelgeving rondom AI. Het raamwerk bevat daarvoor gegevens rondom compliance, risicobeheer en ethiek voor het gebruik van AI in zakelijke oplossingen.

De Generative AI Use Case Collection laat bedrijven daadwerkelijk met generatieve AI werken. De oplossingen zijn eigenlijk 16 blauwdrukken voor verschillende generatieve AI use cases.

De functionaliteit voor deze use cases omvat onder meer privacybeschermende en geautomatiseerde generatie van inzichten in de prestaties van fabrieksmachines, juridisch goedgekeurde en automatisch gegenereerde promotiemails en ook nauwkeurige bots die zoekvragen uitvoeren voor complexe beleidsdocumenten en contracten.

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten zijn Dataiku’s Prompt Studio waarmee eindgebruikers zich tot volledige prompt-engineers kunnen ontwikkelen. Verder is er AI Prepare, deze dienst helpt eindgebruikers productieklare gegevenstransformaties te bouwen door te typen wat ze met hun gegevens willen doen. Deze diensten zijn voorlopig alleen in preview beschikbaar.

Het Dataiku RAFT-raamwerk en de Generative AI Use Case Collection zijn algemeen beschikbaar.