Apple lijkt de AI-start-up DarwinAI over te hebben gekocht. Het bedrijf biedt technologie om het productieproces te optimaliseren, geleverd via een AR-bril.

Met de overname van DarwinAI heeft Apple een bedrijf in handen dat de Vision Pro geschikter kan maken voor zakelijk gebruik. De Vision Pro is de technologische bril van Apple die een mix levert van virtual reality (VR) en augmented reality (AR). De bril is te koop voor 3.500 dollar, een hoge prijs voor een toestel dat van reviewers alleen goede punten voor entertainment krijgt.

Doorontwikkelen voor zakelijk gebruik

Voor zakelijk gebruik is de algemene conclusie dat de Vision Pro eerst moet worden doorontwikkeld. Voor dat doel zou de overname van DarwinAI gunstig zijn. Het bedrijf heeft namelijk een technologie voor AR-brillen die bedrijven kunnen inzetten voor het efficiënter maken van het productieproces.

De start-up heeft verder kennis over het verkleinen en versnellen van AI-modellen. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid om de AI-functies op de iPhone te tillen naar het niveau van andere smartphone-modellen. Geruchten dat iOS 18 volop AI-features zou integreren, waren er al. Dit nieuws geeft die geruchten een grotere geloofwaardigheid.

Overname niet aangekondigd

De deal wordt door Apple niet aangekondigd of bevestigd. Bloomberg meldde de overname op basis van bronnen die betrokken zijn bij de activiteiten. Verschillende werknemers van DarwinAI zouden zich al bij het Vision Pro-team hebben vervoegd.

Lees ook: Reviews Apple Vision Pro: kinderziektes te groot voor zakelijk gebruik