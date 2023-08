Prominente techondernemers zijn het met elkaar eens: Nederland moet ondanks de val van het kabinet stappen zetten om snelgroeiende bedrijven in de sector te stimuleren. Men herinnert demissionair minister Adriaansens en staatssecretaris Van Rij aan een eerder uitgesproken ambitie om start-ups en scale-ups te ondersteunen. De “pay-it-forward”-cultuur moet techbanen blijven creëren, en de briefschrijvers hebben daar een duidelijke visie voor.

De open brief is ondertekend door onder meer de oprichters van bunq, Picnic en Mollie Payments, naast vertegenwoordigers van onder andere Techleap en de Dutch Startup Association. Deze twee belangenorganisaties maakten zich al eerder hard voor wetswijzigingen die nu hebben plaatsgevonden. Eerder zouden werknemers van start-ups te weinig salaris ontvangen ten opzichte van het buitenland. Een fiscale wijziging om dit op te lossen, ging dit jaar van kracht. Toch is er meer werk aan de winkel, denken de techleiders die de open brief hebben opgesteld.

“De overheid heeft een rol in het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor succesvolle doorgroei van

bedrijven, zoals het stimuleren van medewerkersparticipatie en het herinvesteren van opbrengsten in nieuwe bedrijven. Wij, als ondernemers, zijn vervolgens aan zet om in onze bedrijven de participatie van medewerkers te faciliteren en onze kennis en ervaring terug te geven aan de volgende generatie ondernemers.”

Twee voorstellen

Concreet bevat de brief twee voorstellen: allereerst zou er na de fiscale wijziging een vervolgstap moeten plaatsvinden waardoor medewerkers een competitief salaris kunnen ontvangen ten opzichte van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Ook wil men dat de herziening van belastingen in box-3 niet een stremmend effect heeft op het investeringsklimaat. Gespecialiseerd personeel en financiering moeten toegankelijk blijven, en dus stelt men voor dat de belasting in box-3 pas betaald hoeft te worden zodra de aandelen liquide zijn.

Start-ups in de techindustrie hebben al een tijdje te maken met financieel zwaar weer. Medio vorig jaar bleek dat er twee keer zo weinig geld beschikbaar was voor deze partijen om door te groeien. Begin 2023 herhaalde Techleap het alarmerende signaal: het buitenland zou er met de buit vandoor gaan, terwijl Nederlandse start-ups achterbleven. Een paar maanden later volgden extra toezeggingen vanuit Den Haag. Omdat het kabinet echter sindsdien gevallen is, staan dergelijke besluiten op losse schroeven – mocht het onderwerp in september controversieel verklaard worden, dan kan er tot de vorming van een nieuw kabinet weinig gebeuren.