Groeigeld is schaars. In het afgelopen half jaar haalde Nederlandse startups en scaleups 1,5 miljard euro aan durfkapitaal op. In dezelfde periode van vorig jaar lag het bedrag op 3,1 miljard euro.

De meeste startups en scaleups hangen af van financiering. Een groeiend bedrijf heeft geld nodig. Zelfs de meest succesvolle bedrijven breiden niet op eigen benen uit.

Vaak is de markt te klein. Een product dat aanslaat in Nederland heeft potentieel in het buitenland, maar een goed product is niet genoeg. Sommige bedrijven hebben buitenlands personeel nodig. Een Amerikaanse klant koopt immers liever van een Amerikaan. Salarissen kosten honderdduizenden euro’s per jaar.

Durfkapitaal biedt een oplossing. De term staat voor elke investering in een startend bedrijf. Overheden, banken en private investeerders zijn veelvoorkomende geldschieters. Organisaties als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengen bedrijven en geldschieters in contact.

De beschikbaarheid van durfkapitaal varieert. In de eerste helft van 2021 ontvingen Nederlandse startups en scalups 3,1 miljard euro aan durfkapitaal. In het afgelopen half jaar is dat bedrag gehalveerd. Dat blijkt uit het Quarterly Startup Report, een vierjaarlijks rapport van meerdere investeringsorganisaties, waaronder Techleap.

Marktomstandigheden

Investeerders zijn op dit moment voorzichtiger zijn dan vorig jaar. “Dat komt niet als verrassing”, vertelt Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association en een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Burm legt uit dat investeringen in start- en scaleups wereldwijd teruglopen door inflatie en rente.

“We zien dat de huidige marktomstandigheden met name impact hebben op de hele vroege fase én de late fase”, vult Maurice van Tilburg, Managing Director bij Techleap.nl, aan. “Het aantal rondes tot 1 miljoen euro is afgenomen, wat zorgelijk is. Als deze trend zich voortzet, stokt de aanwas van technologiebedrijven die nodig zijn voor de belangrijke maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire-economie en de langdurige economische groei in Nederland.”

Geen verrassing

Techleap helpt Nederlandse tech startups aan financiering. Het bedrijf ontvangt eens in de zoveel tijd een budget van de Rijksoverheid. Techleap ziet erop toe dat het geld bij de tech startups belandt.

Techleap waarschuwde in mei 2022 voor de afname van durfkapitaal. “We gaan een periode van grote onzekerheid in”, zei Techleap-ambassadeur Prins Constantijn destijds. In dezelfde periode maakte Amazon, Apple, Meta en Microsoft verontrustende kwartaalcijfers bekend. De aandelenprijzen daalde. Inmiddels heeft elke techgigant bezuinigingen aangekondigd.

Er is een verband tussen de situatie in de Verenigde Staten en Nederland. Investeerders verliezen vertrouwen in de markt wanneer de koers van big tech daalt. Als gevolg kijken investeerders niet alleen kritischer naar grote bedrijven, maar naar elk bedrijf in de keten, waaronder startups en scaleups. Financiering wordt minder snel verstrekt.

De Dutch Startup Association blijft optimistisch. “Vooralsnog zien we dat het aantal investeringen niet zo sterk terugloopt in Nederland”, besluit Van Tilburg. “We horen ook wel dat waarderingen onder druk staan, met name in de latere groeifase. Structureel lijkt er nog steeds voldoende groei in te zitten. We zijn daarom zeer benieuwd of we ditzelfde beeld in de rest van het jaar terug gaan zien.”

