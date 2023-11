AWS maakt de nieuwe dienst PartyRock bekend. Het bedrijf stelt de dienst voor als een mogelijkheid om bij te leren over generatieve AI in een ongedwongen sfeer.

PartyRock is een nieuwe dienst van AWS die aan de slag gaat met generatieve AI. Geïnteresseerden kunnen er bijleren over de technologie, maar ook zelf apps bouwen zonder dat hier programmeerkennis voor nodig is. Het bouwen van de applicatie toont de mogelijkheden van AI, aangezien de technologie een omschrijving voor een app omzet in resultaat.

Gebruikers kunnen het resultaat vervolgens delen. Daarna kunnen personen met de gedeelde link ook bijdragers worden aan de app en zelf zaken verfijnen of functies aanpassen.

Onderdeel Amazon Bedrock

De nieuwe dienst is onderdeel van Amazon Bedrock. Deze tool ontstond in april van dit jaar en geeft ontwikkelaars toegang tot meerdere AI-modellen. Ontwikkelaars konden zo aan de slag met het bouwen van AI-toepassingen in eigen applicaties. Met PartyRock biedt het deze AI-modellen nu ook aan voor geïnteresseerden die geen kennis hebben van ontwikkelen.

Beschikbaar in Nederlands

De dienst functioneert volledig in het Engels, maar ook het Nederlands zou reeds ondersteund worden. Beginnen met PartyRock is momenteel gratis en kan zonder AWS-account.