De raad van bestuur van OpenAI heeft hard ingegrepen in de organisatie. De CEO en tevens het gezicht van OpenAI is per direct weg bij de organisatie. De raad van bestuur heeft hem uit zijn rol gezet en de CTO, Mira Murati is nu interim CEO tot er een opvolger is gevonden. Altman zou niet eerlijk zijn geweest tegenover het bestuur.

Vanuit uit het niets publiceert OpenAI vanavond een blog dat de raad van bestuur een verandering in het leiderschapsteam doorvoert. Sam Altman moet het veld ruimen en verlaat het bedrijf, hij is niet eerlijk geweest tegen over de raad van bestuur, waarmee hij de raad heeft belemmert om hun werk naar behoren uit te oefenen. Dat is een redelijk cryptische omschrijving, want dit kan van alles betekenen.

Het lijkt er op dit moment op dat Altman de bewering van de raad van bestuur niet weerspreekt. Op X laat hij weten met veel plezier bij OpenAI gewerkt te hebben en met zulke getalenteerde mensen. Verder spreekt hij van een grote persoonlijke ontwikkeling, maar hopelijk ook voor de wereld. Hij zal binnenkort vertellen wat zijn volgende stap gaat zijn.

Sam Altman is het gezicht van OpenAI en was overal

Met het vertrek van Sam Altman verliest OpenAI wel zijn gezicht. Hij was degene die altijd het woord nam in de media en op conferenties van grote techbedrijven. Hij is daarmee het gezicht gewoon van generatieve AI en van OpenAI. Dit heeft er voor gezorgd dat andere mensen in de luwte konden doorwerken bij OpenAI aan nieuwe innovaties. Voor OpenAI betekent het vertrek van Altman dat ze op zoek moeten naar een nieuw gezicht, een nieuwe woordvoerder, die ook kan duiden wat generatieve AI is en welke invloed het heeft. Dat zal nog een uitdaging worden.

Bestuur heeft vertrouwen in Murati

Mira Murati volgt Altman op als interim CEO, zij geeft al leiding aan het onderzoek, product en veiligheidsteam van OpenAI en is daarmee ook zeer technisch onderlegt. De rol van CEO komt echter met een hoop extra verantwoordelijkheden die zullen afleiden bij haar huidige functies. Zeker gezien de uitdagingen waar OpenAI nog voor staat, qua ontwikkeling, groei en winstgevendheid zou het goed zijn als er snel een nieuwe CEO wordt gevonden.