Geïnteresseerden kunnen op dit moment geen ChatGPT Plus-abonnement afsluiten. OpenAI heeft een tijdelijke stop afgekondigd vanwege teveel vraag naar de betaalde versie van de AI-chattool.

Op X laat CEO Sam Altman weten over tijdelijke abonneerstop door voor de betaalde ChatGPT-dienst. Als reden voor de stop op het aantal abonnees geeft de AI-gigant aan dat er teveel vraag is, waardoor de capaciteit van OpenAI is overschreden. Om ervoor te zorgen dat iedereen wel een goede gebruikservaring van de betaalde AI-cahttool heeft, is daarom besloten een tijdelijke abonneerpauze in te lassen.

De achterliggende oorzaak van de tijdelijke stop: de nieuwe mogelijkheden die de betaalde versie van ChatGPT onlangs heeft gekregen en daarmee de servers hebben doen roken. Denk daarbij aan de integratie met DALL-E 3, maar ook de nieuwe capaciteit en mogelijkheden die het recent geüpdatete en meer actuele GPT-4 Turbo-model heeft gekregen. Ook komt binnenkort de GPT Store beschikbaar voor betalende gebruikers. Hierin kunnen gebruikers specifieke ChatGPT-oplossingen van derden vinden.

Het is niet bekend wanneer de pauze voor Chat GPT Plus weer wordt opgeheven. Bedrijven kunnen nog wel ChatGPT Enterprise, dat over dezelfde nieuwe functionaliteit beschikt, afnemen bij OpenAI.

