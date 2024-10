Mira Murati gaat de concurrentie aan met ex-werkgever OpenAI

Mira Murati lijkt na haar vertrek bij OpenAI zelf de touwtjes in handen te willen nemen. Een eerste investeringsronde zou al op poten zijn gezet.

Mira Murati heeft verschillende partijen aangesproken om geld op te halen voor haar nieuwe AI-start-up. Ze verliet op 26 september haar rol als CTO bij OpenAI, na daar langer dan zes jaar in dienst te zijn geweest. Tijdens de periode dat CEO Sam Altman zijn rol moest verlaten, nam Murati enkele dagen het stokje over.

Eigen modellen

Nu wil ze die rol voor langere tijd innemen met de oprichting van een eigen bedrijf. Dat zou tenminste een mogelijkheid zijn wat veel details zijn er nog niet bekend. De AI-start-up focust zich op het bouwen van AI-producten op basis van zelfontwikkelde modellen. De informatie werd gedeeld door Reuters op basis van bronnen die betrokken zijn in de onderhandelingen.

Het opgehaalde bedrag zou op kunnen lopen tot 100 miljoen dollar. Aanzienlijk kapitaal is vereist voor het trainen van eigen modellen. Modellen vereisen steeds meer rekenkracht voor de training. Het is daardoor voor nieuwe bedrijven in het AI-gebied moeilijk om bij te blijven met dominante spelers zoals OpenAI en Google.

Expertise verspreidt zich

Het vertrek van Murati bij OpenAI was opvallend, maar niet het eerste of laatste vertrek van AI-experten uit het bedrijf. De laatste periode is de leegloop wel extreem. Velen hiervan zetten hun carrière voort bij concurrenten zoals Anthropic en Safe Superintelligence. Dat er verschillende werknemers van OpenAI overlopen naar Safe Superintelligence kan een teken zijn dat het bedrijf van Murati goed van de grond kan komen. Medeoprichter van OpenAI, Ilya Sutskever, startte Safe Superintelligence namelijk na zijn vertrek bij het bedrijf van Altman.

