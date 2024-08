VictoriaMetrics Cloud belooft vijf keer goedkopere database-monitoring

Wie behoefte heeft aan time-series monitoring in databases maar geen trek heeft in het inrichten en onderhouden van de onderliggende infrastructuur, kan vanaf nu terecht bij VictoriaMetrics Cloud, een nieuwe (closed-source) dienst van deze leverancier van monitoring-oplossingen.

VictoriaMetrics Cloud belooft alles te doen wat de bestaande open-source suite van het oorspronkelijk Oekraïense bedrijf doet, maar dan in de cloud. Dat betekent dat admins alle werkzaamheden die gepaard gaan met het onderhouden van de benodigde IT-infrastructuur voor time-series monitoring uit handen kunnen geven. In plaats daarvan kunnen ze zich veel meer richten op datgene waar een dergelijke database met name voor dient: stakeholders inzicht geven in datapunten door de tijd heen.

Het bedrijf claimt dat de open-source-versie van zijn oplossing –voor lokaal gebruik dus– al 750 miljoen keer is gedownload. Een gang naar de cloud met deze monitoring-software zou uiteindelijk vijf keer zo goedkoop zijn voor bedrijven als on-premises blijven. Dat zou blijken uit feedback van vroege vogels die al met de oplossing aan de slag zijn gegaan.

Efficiënt en schaalbaar

VictoriaMetrics gebruikt een time-series-format met een zeer hoge compressie, waardoor klanten opslagruimte overhouden. Het verwerken van data en afvuren van queries gebeurt ook bijzonder efficiënt, met betrekkelijk weinig benodigde CPU-rekenkracht, wat de kosten laag houdt. Door dit alles in de cloud te doen, is de dienst bovendien veel schaalbaarder. Admins hoeven niet meer zelf te zorgen voor het toevoegen van nodes en toewijzen van resources.

De nieuwe clouddienst van VictoriaMetrics komt in verschillende getrapte abonnementen, beginnend bij de starter-tier helemaal tot grote enterprise-tiers voor bedrijven met gigantische datasets. Het bedrijf garandeert bovendien een naadloze integratie met hosted monitoring-platform Grafana Cloud. Ook met andere diensten zou VictoriaMetrics Cloud moeten integreren, zoals met OpenTelemetry.

Terug naar on-prem kan ook

Ondanks de closed-source benadering blijft het mogelijk voor IT-admins hun eigen custom monitoring-tools om het pakket heen te bouwen. Ook is het mogelijk om, indien gewenst, weer gemakkelijk terug te keren naar de open-source on-premises variant.

Het bedrijf zet daarnaast de eerste stappen op het gebied van bedrijfsbrede observability met VictoriaLogs. Dit belooft een eenvoudig te gebruiken open-source oplossing te zijn voor het beheren van logs en de bijbehorende analyses daarvan. Bovendien moet het licht in gebruik zijn en eenvoudig in gebruik.

