Google Cloud voorziet Spanner-database van graph- en vectorzoekfuncties

De nieuwe innovaties voor de databasedienst moeten ontwikkelaars helpen bij het bouwen en schalen van AI-apps. Door de functies zijn apps voorzien van accurate en relevante informatie.

Spanner is de gedistribueerde SQL relationele databasedienst van Google Cloud. Het scheidt compute resources en data storage van elkaar, waardoor het schalen van processing resources eenvoudiger verloopt. Veel van de eigen oplossingen van Google maken er ook gebruik van, waaronder YouTube en de zoekmachine. Dit mede doordat de dienst grote volumes data ondersteunt.

Andi Gutmans, GM & VP of Engineering, Databases, geeft aan dat voor het bouwen van AI-apps er ook meer behoefte is aan kennis over de data en de onderlinge verbindingen. Daarnaast moeten bedrijven “het ook makkelijk maken voor hun gebruikers om naar de juiste data te zoeken — niet alleen via trefwoord zoeken, maar ook door AI-enabled semantic search te implementeren”, aldus Gutmans.

Graph en vector

Daarom komt Google Cloud nu met Spanner Graph, waarmee er graph processing toegevoegd wordt aan de dienst. Spanner Graph ondersteunt de graph query language (GQL)-standaard en biedt interoperabiliteit met SQL voor het queryen van gestructureerde en verbonden data in een enkele operatie. AI-apps en de onderliggende foundation models kunnen versterkt worden met deze graphs, waarbij er gebruikgemaakt wordt van RAG. Dit zorgt ervoor dat relevante data gebruikt wordt en de uiteindelijke output van het model verbetert.

Andere toevoegingen aan Spanner zijn full-text search en vector search. Deze nieuwe vectorfunctie is gebaseerd op het ScaNN-algoritme. Hierdoor is het mogelijk vector embeddings te indexeren en te doorzoeken, wat nuttig is voor het bouwen van semantische zoekfuncties.

