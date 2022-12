Bij Paessler is de ontwikkeling van een monitoringtool met een variëteit aan gebruikstoepassingen volop bezig. Extra aandacht voor de cloud, enterprises en sectoren laat zien dat PRTG werk maakt van verdere relevantie.

Paessler bestaat dit jaar 25 jaar en in die tijd heeft het van netwerkmonitoring zijn specialisme gemaakt. De basis is dan ook op orde. Tegelijkertijd kwamen gebruikers de afgelopen jaren met verzoeken voor verschillende uitbreidingen. Aan grote verzoeken gaf Paessler gehoor, waardoor de monitoringsmogelijkheden van PRTG zich uitbreidden naar de cloud, meer enterprise-opties kregen en maatwerk bieden voor verschillende sectoren. We gingen in gesprek met Countrymanager Benelux Wilco Ravestein en Regional Sales Manager Northern Europe Martin Hodgson over de ontwikkelingen.

De traditionele mogelijkheden

Het kernproduct Paessler PRTG blijft in de basis bieden waar het groot mee is geworden. Dat wil zeggen, een tool met sensoren die essentiële onderdelen van de infrastructuur in de gaten houden. Het kan gaan om netwerkapparatuur en verkeer. Mocht er een probleem optreden of zijn, dan herkent Paessler het. De juiste medewerker krijgt een alarm, zodat er zo snel mogelijk een oplossing kan komen. Daardoor blijft de infrastructuur draaiend. Hooguit is de infrastructuur voor een korte periode niet beschikbaar, omdat de oplossing voor de uitval van een onderdeel wat complexer kan zijn.

De bekendheid is dus opgebouwd met netwerkmonitoring, waar PRTG veel verschillende sensoren voor biedt. Toch is de tool al geruime tijd inzetbaar voor andere IT-componenten. Zo zijn er bijvoorbeeld op maat gemaakte sensoren voor storage-hardware en kan je applicaties die op de IT-infrastructuur draaien in de gaten houden.

Stap naar de cloud

Paessler had met dit product eigenlijk een mkb-benadering, stelt Ravestein. Alles werd voor deze bedrijven in een oplossing gestopt, zodat zij over hetgeen beschikken dat ze nodig hebben. Ze nemen een licentie af, waarna ze PRTG deployen op hun server om daar de oplossing op maat te gaan bouwen voor hun omgeving. Op die server kunnen ze de benodigde sensoren configureren voor het in de gaten houden van de componenten die ze willen.

Deze benadering kan nog steeds werken, maar Paessler kreeg ook verzoeken om uit te breiden naar de cloud. “Op een bepaald moment ontwikkelden we daarom Paessler PRTG Hosted Monitor, PPHM. Hierdoor kunnen klanten een subscription model gebruiken. En ze hoeven zich niet bezig te houden met de kernserver, want wij doen het voor ze in de cloud. Wij updaten het en verzekeren dat het de nieuwste versie draait”, aldus Ravestein.

PPHM maakt om dit te bewerkstelligen gebruik van AWS-servers. Een bedrijf dat PPHM gaat gebruiken, kan kiezen op welke AWS-regio de monitoring moet plaatsvinden. Dit kan voor compliance-doeleinden handig zijn. AWS biedt weliswaar geen dedicated regio in Nederland, maar er is bijvoorbeeld wel een Frankfurt-regio. In Duitsland liggen de vereisten rond data nog wat hoger, dus daar staan je PRTG-sensoren op een plek met hoge standaarden vanuit de cloudleverancier en het land zelf. Voordeel is ook dat updates automatisch plaatsvinden en dat Paessler de PRTG-configuratie regelmatig backupt. Dergelijke stappen houden de boel veilig.

Daarnaast wijst Ravestein op het subscription model van PPHM. Zo’n model kan handig zijn voor het meebewegen met de behoeften van een bedrijf. Wil een bedrijf meer sensoren gebruiken, dan kunnen ze met PPHM de sensoren opzetten zonder tegen licentiebeperkingen aan te lopen. PRTG Hosted Monitor maakt dit mogelijk door maandelijks of jaarlijks het verbruik in rekening te brengen. Met self-service opties is de subscription op ieder moment te veranderen.

PRTG toont kracht in enterprise markt

Zoals gezegd komt Paessler PRTG vooral uit de mkb-wereld, iets waar PPHM tot op zekere hoogte ook voor gemaakt is. De monitoringstool bedient echter ook multinationals. De stap naar de enterprise markt is gemaakt. Sommige PRTG-gebruikers groeiden dusdanig hard, dat ze tegen schaalbeperkingen aanliepen. Andere gebruikers waren wel geïnteresseerd, maar konden hun infrastructuur er simpelweg niet goed genoeg in onder brengen. “Een subscription model was vanuit die optiek een slimme zet. We zeggen daarbij: ‘hier is een box met 20.000 sensoren, verdeel het maar over zoveel mogelijk kernservers als je wilt.’”

In principe zijn we met deze stap aangekomen op drie verschillende licentiemodellen voor PRTG. De ‘klassieke versie’ van PRTG Network Monitor is de eenmalige aanschafoptie voor mkb’ers. Het eerder omschreven PPHM is op zijn beurt ook geschikt voor mkb’ers (vanwege een maximum van 10.000 sensoren), maar biedt afname op basis van een subscription model. Wanneer je uit die oplossingen groeit, biedt Paessler PRTG Enterprise Monitor. Deze optie begint bij 20.000 sensoren, meer is uiteraard mogelijk.

Sensoren op maat voor de markt

Ravestein en Hodgson geven aan dat in de enterprise markt de behoeften verder gaan dan alleen een nieuw licentiemodel. Grote bedrijven verwachten volgens de heren een bepaalde toewijding van IT-leveranciers, waaruit blijkt dat de oplossing snapt waar een bedrijf zich op richt. “Daarom stappen we steeds meer in specifieke sectoren. De gezondheidszorg is daar een voorbeeld van, maar ook datacenters en het onderwijs. Op zulke verticals willen we ook focus leggen”, legt Ravestein uit.

Eerder schreven we over het Leids Universitair Medisch Centrum, het ziekenhuis dat Paessler PRTG Monitoring gebruikt om het ziekenhuis draaiend te houden. Lees het verhaal zeker nog eens terug voor meer informatie over monitoring in de gezondheidszorg.

We vragen Ravestein ook om wat meer toelichting over die verdere toespitsing op de markten, waaronder datacenters. Hij geeft aan dat datacenters de infrastructuur monitoren om in de gaten te houden of die vlekkeloos loopt en de service-level agreement bereikt. “Datacenters draaien sensoren om de status van systemen in te kunnen zien. Of bijvoorbeeld wat de temperatuur in het datacenter is. Werken de fans daadwerkelijk? Maar we hebben voor datacenters bijvoorbeeld ook samenwerking waarbinnen wij specifieke sensoren voor apparatuur bouwden. In dit geval kan het gaan om racks in datacenters.”

OT monitoren

De steeds bredere focus met het eigen product en samenwerkingen is in de optiek van Ravestein en Hodgson onvermijdelijk. Wat hen betreft gaat Paessler dan ook steeds vaker zijn stempel drukken op andere omgevingen dan alleen IT. OT hebben ze daarbij voor ogen. “Wat PRTG in de IT-wereld doet op een simpele manier, IT’ers kunnen monitoren en een alarm krijgen, is er voor de OT-wereld niet echt. Dat moeten we doorbreken. We moeten IT en OT convergeren. Dan wordt het erg interessant”, stelt Hodgson.

Volgens Hodgson is het voor medewerkers aan de OT-kant geen probleem om die stap te maken. “Visualiseren en alerts is te doen zonder een IT-achtergrond. We hebben alles intuïtief ontworpen.”

Het vertrouwen zorgt ervoor dat Paessler steeds vaker de OT-wereld vindt. PRTG beschikt hiervoor over eigen sensoren, maar het zoekt er ook de samenwerking voor op. In dat laatste geval kan het onder andere gaan over een connectie met Siemens S7- en S5-protocollen. Deze worden gebruikt voor communicatie van Programmable Logic Controllers (PLC’s), de machines die vaak het brein van een fabriek zijn. Eerder kon Paessler op dit gebied niets betekenen, alleen door samenwerkingen zijn dergelijke omgevingen te bereiken.

Een voorbeeld van Ravestein en Hodgson is een Duitse fabriek waar grote trucks geproduceerd worden. Daar is men trillingen van een machine gaan monitoren. Als er meer vibratie plaatsvindt, wijst het erop dat het lager-machineonderdeel stuk gaat. Bij het te laat ontdekken van defecte lagers, wordt het bestelproces van nieuwe onderdelen te laat in werking gezet. De productie komt in dat geval vijf dagen stil te liggen. Door monitoring is het te beperken en kan er tijdig nieuw materiaal besteld en geïnstalleerd worden, waardoor de productie slechts circa twee uur stil komt te liggen.

Relevantie duidelijker

Met het voorbeeld van de truckfabriek schetsen Ravestein en Hodgson een goed beeld van de bredere relevantie van PRTG. De monitoringstool is weliswaar in de basis gemaakt voor netwerkmonitoring, maar de functionaliteiten reiken inmiddels veel verder dan het netwerk. Door de activiteiten in de cloud, voor de enterprise en verschillende sectoren uit te breiden, is er een completere oplossing dan voorheen. Daarmee ligt er een stevig fundament om de komende tijd verder op door te bouwen.

